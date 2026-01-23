嘉基達文西心臟手術累積逾30例 二尖瓣脫垂併心內膜炎患者談照護

63歲徐先生感謝嘉基心臟血管外科主任陳胤嘉(左)等醫療團隊的治療。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕傳統心臟疾病手術要切開胸骨，復原期緩慢，易讓患者卻步。嘉義基督教醫院引進心臟達文西手術，2年來手術累計逾30例，其中63歲的徐先生因二尖瓣脫垂併感染性心內膜炎，去(2025)年12月聽從嘉基醫療團隊建議，進行自費的達文西心臟手術，術後隔天就能下床復健，出院後至今恢復狀況良好，今(23)感謝醫療團隊的治療與照護，還他健康的心臟與自在的生活。

徐先生說，去年11月因血液感染金黃色葡萄球菌而住院，接受抗生素治療，除全身健康檢查，還追加食道超音波心臟檢查，發現二尖瓣膜有細菌感染，為避免中風，醫療團隊建議手術治療；以前二尖瓣就曾發現有脫垂、血液逆流情形，但聽到要開刀都很害怕，還特別注重心臟保養與運動，沒想到又因血液感染造成感染性心內膜炎，因此決定進行達文西心臟手術，術後復原至今都正常。

廣告 廣告

嘉基心臟血管外科主任陳胤嘉表示，聽到「心臟手術」，民眾多半聯想胸口被劃長長一刀、鋸開胸骨與漫長復原期，因而對治療心生畏懼。

陳胤嘉說，達文西心臟手術進行時，透過高倍放大與立體高解析視野，有助醫師在複雜組織中找到病灶，靈活的器械具有高精準度與穩定性，能同時切除與電燒止血，減少患者手術中的出血量，相較傳統開胸手術，不用鋸開胸骨，傷口小、疼痛感降低，且病人恢復期短、提升術後生活品質。

陳胤嘉表示，2年來達文西心臟手術已進行逾30例，存活率百分百，不是因達文西心臟手術沒有風險，而是嘉基心臟內科、外科等醫護團隊的合作，會依照患者年齡、心臟疾病狀況及穩定程度，給予患者手術的評估與建議。

嘉基副院長楊正三說，嘉基是南部唯一由具備「達文西心臟手術指導醫師」資格專家領軍的醫療團隊，已能成熟執行達文西瓣膜修補與置換手術及冠狀動脈繞道手術，患者不必遠赴北部或大型醫學中心，在地就能享有與國際同步的高階心臟微創醫療。

透過達文西心臟手術，徐先生(中)恢復健康，今感謝嘉基醫療團隊的治療與照護。(記者王善嬿攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》耐高溫 ≠健康 營養師揭3類「偽健康油」

健康網》泡澡離世長者人數超越車禍！日醫提醒小心熱休克

第2波冷氣團來襲氣溫驟降 單日非創傷OHCA共29人

健康網》年紀大更需要肌力訓練 網紅醫：讓自己90歲更健康

