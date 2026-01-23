嘉基達文西心臟手術 成功救回二尖瓣脫垂合併感染性心內膜炎患者

▲在嘉基接受達文西二尖瓣膜修補手術的徐先生，現身說法已重拾健康心臟和自在生活。（圖：劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】隨著技術成熟與團隊經驗累積，達文西心臟手術這樣的高端醫療，在嘉基已成為穩定且常用的治療選擇，去年已累積逾三十例臨床經驗，成功治愈多位心臟疾病患者，並縮短住院與恢復時間，讓患者重拾正常生活。為讓民眾更了解這項重要醫療進展，嘉基特今（23）日舉辦「達文西心臟手術成果記者會」接受達文西心臟手術的徐先生現身會場見證醫療科技為生命帶來的改變。

以前的「心臟手術」是胸口被劃開並鋸開胸骨復原期極其漫長；隨著醫療科技不斷突破，心臟手術也正式進入機器手臂微創時代。嘉義基督教醫院率先證明「達文西也能修心臟」，並打造出台灣南部唯一，由具備「達文西心臟手術指導醫師」資格專家陳胤嘉醫師所領軍的醫療團隊，為心臟外科發展立下重要里程碑。

廣告 廣告

▲嘉義基督教醫院心臟血管外科陳胤嘉醫師，送一份禮物祝福徐先生重拾健康人生。（圖：劉芳妃攝）

63歲的徐先生因二尖瓣脫垂合併感染性心內膜炎，去年12月初接受達文西心臟手術治療。回憶起當初檢查出病狀時，使用青黴素抗生素的輸瓶，4小時要注射1次，需花1個半小時，對他來說全沒有生活品質了，決定要開刀時檢查發現心內膜炎並未消失，作傳統心臟手術蠻風險極高，直到得知嘉基可透過達文西機器手臂進行微創心臟手術，傷口小、無須鋸開胸骨，才重新燃起接受治療的希望，並決定交由嘉基心臟外科團隊執行「達文西二尖瓣膜修補手術」。

▲嘉義基督教醫院心臟外科團隊，能成熟執行達文西瓣膜修補與置換手術及冠狀動脈繞道手術。（圖：劉芳妃攝）

心臟血管外科陳胤嘉醫師說明，二尖瓣位於左心房與左心室之間，若無法完全閉合造成血液逆流，將導致呼吸喘、心臟衰竭，甚至增加心律不整及中風風險。徐先生在瓣膜感染情況下，治療刻不容緩，經完整評估與充分溝通後，選擇達文西微創術式，由醫療團隊協作下精準切除感染病灶，同時成功保留並修補自體瓣膜結構，手術成果相當理想。陳醫師進一步指出，達文西手術進行時，高倍放大與立體高解析視野，有助於在複雜的組織中找到病灶，靈活的器械不僅具高精準度與穩定性，同時進行切除與電燒止血，減少術中的出血量，使原本極為精細、困難的心臟修補手術，能在微創條件下安全完成，相較傳統開胸手術，達文西心臟手術不僅傷口小、疼痛感降低，病人能更快恢復，提升術後生活品質。

▲達文西心臟手術傷口小、無須鋸開胸骨，具高精準度與穩定性，同時進行切除與電燒止血，減少術中的出血量等優勢 。（圖：劉芳妃攝）

徐先生感性表示，在嘉基就能接受到這樣等級的心臟手術，真的很感謝醫療團隊。現在可以順暢呼吸、恢復正常生活，覺得自己很幸運。他也鼓勵病友，勇敢面對疾病，及早與專業醫師討論治療選項，才能把握最佳時機。