嘉基達文西心臟手術 治癒30病患

徐姓患者感謝嘉基醫院「達文西心臟手術指導醫師」陳胤嘉（左三）率同醫療團隊治癒其心疾。（廖素慧攝）

嘉基醫院進用達文西心臟手術的高端微創醫療1年來治癒逾30例心臟病患者，由南台灣唯一具備「達文西心臟手術指導醫師」資格專家陳胤嘉醫師所領軍的醫療團隊執術，23日徐姓治癒患者分享術後感受。

63歲徐先生長年罹患二尖瓣脫垂，去年感染金黃葡萄球菌而併發心內膜炎，但他對傳統心臟手術需鋸開胸骨深感不安，後來接受嘉基心臟外科團隊執行「達文西二尖瓣膜修補手術」，傷口小、無須鋸開胸骨，他說，去年12月上旬開刀，目前生活起居正常。

廣告 廣告

心臟血管外科醫師陳胤嘉指出，二尖瓣位於左心房與左心室之間，若未完全閉合造成血液逆流，將導致呼吸喘、心臟衰竭，甚至增加心律不整及中風風險。徐先生的二尖瓣膜感染，治療刻不容緩，經由醫療團隊合作精準切除感染病灶，保留並修補自體瓣膜結構，手術成果相當理想。

陳胤嘉還說，達文西手術進行中高倍放大與立體高解析視野，更能在複雜的組織中精準找到病灶，器械高靈活、高穩定，切除與電燒止血，能減少術中的出血量，傷口小、疼痛感降低，病人能快速恢復。

達文西手術是否萬無一失？陳胤嘉表示，他與嘉基團隊已執行30例病案，至今成功率百分百，但達文西微創手術並非所有病人都適用，手術成功的前提是病人狀態必須相對穩定，因而會以專業判斷嚴選適合手術的患者。

嘉基表示，目前國內僅有4位達文西心臟手術指導醫師，3位在台北、台中，陳胤嘉是南台灣唯一一位，顯示嘉基已具有達文西心臟手術的成熟醫療專業及經驗。