嘉基醫療援助 蒙古青年輕鬆行走

台灣一蒙古跨越千里，嘉基副院長周恬弘(右至左)、醫師蔡廷謙、Ermuun父子、國際長陳俊和醫師、聯合骨材公司處長黃文宣。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

遼闊的蒙古草原上，現年30歲的Ermuun，曾是熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角的年輕人。然而，20歲那年莫名反覆發作的劇烈頭痛，迫使他長期仰賴止痛藥物，數年後，Ermuun雙側髖關節開始出現劇烈疼痛，行走時常感到卡住，甚至無法久站。經檢查確診為「雙側股骨頭缺血性壞死」，疑與長期服用不明藥物有關。

然而，一場跨國的短期醫療宣教行動帶來轉機。嘉基副院長周恬弘有機會了解他的病況與需要，也為自己迎來改變命運的契機。返台後徵詢院內相關醫師的意見，了解到這是一個極為罕見的年輕型雙側髖關節損壞的案例，隨後在進行跨國視訊專業評估，確認Ermuun髖關節病況已嚴重損壞且影響生活功能，醫療團隊遂決定國際醫療援助，邀請他來台接受進一步治療。

廣告 廣告

來到台灣後，Ermuun接受「正前開髖關節置換手術」。術後第2天，Ermuun第一次感受到「沒有疼痛的身體」，那種久違的輕鬆，讓他在病房裡緩緩踏出每一步，臉上重新出現笑容，如今，他能輕鬆行走也長高了2公分，幾天後即準備返家。

嘉基於29日特別在Ermuun即將返回蒙古前，分享與祝福這段跨越國界的醫療援助，特別提到在治療資源整合過程中，獲得國內骨材研發首屈一指的聯合骨科器材有限公司的熱情支持，部分贊助目前材質最精良的人工髖關節兩組，共同促成這次跨國醫療援助得以順利完成。

醫師陳俊和分享，手術成功固然重要，但更令人感動的，是看見病人在沒有疼痛的狀態下重新站立。「那一刻，不只是關節被修復，而是一個人重新找回對未來的信心。」他表示，能參與這樣結合醫療與愛的行動，是醫師生涯中難能可貴的經驗。