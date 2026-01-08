嘉基開設假日緊急照護門診 守護民眾健康春節不打烊 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為提供民眾更合宜的就醫選擇，舒緩假日急診病人壅塞情形，嘉義基督教醫院自115年1月10日起，正式開設「假日緊急照護門診」，於每週六、週日及國定假日下午提供輕急症門診服務，連春節也不打烊，讓過去假日生病只能往急診奔波的民眾，如今也能有門診可看，獲得即時而適切的醫療照護。

以往民眾若在假日期間出現發燒、感冒、腸胃炎等症狀，因一般門診停診，只能前往急診求助，不僅等候時間長，也增加急診第一線醫護的照護壓力，嘉基觀察到假日輕急症就醫需求日益增加，爭取健康台灣深耕計畫支持，在嘉義市衛生局與健保署南區業務組指導下，設立假日緊急照護門診，透過門、急診分流，提供更符合病況的就醫管道，讓醫療資源能被更有效地運用。

假日緊急照護門診看診時段為每週六、週日及國定假日下午1時至晚上7時（13:00~19:00 ，18:30停止掛號），門診地點設於住院大樓D棟二樓(D20診)，提供內科及兒科醫師看診，主要照護對象為出現呼吸道症狀、腸胃道不適、小兒急性不適及發燒等輕急症病人。民眾可直接至急診掛號櫃台辦理，採現場掛號方式，流程簡便，讓有需求的民眾能在假日迅速獲得醫療評估與處置。

急診部蘇詠程主任出，假日緊急照護門診由醫師、護理、藥劑、檢驗、放射及行政團隊共同投入，特別在流感季、腸胃炎流行或連續假期期間，有助於分散急診人潮，減緩急診瞬間爆量的壓力，讓民眾不再擔心「假日生病只能往急診跑」。

嘉基院長陳煒表示，過去假日門診停診時，輕症病人往往被迫湧入急診，導致急診壅塞，也影響重症病人的照護效率。假日緊急照護門診的開設，不僅讓輕急症病人有更合適的就醫選擇，也讓急診團隊能專注於真正需要即時救治的病人，是一項兼顧民眾需求與醫療品質的重要措施。

嘉基強調，未來將持續配合政策推動與地方醫療需求，優化假日與急症照護服務，落實以病人為中心的照護理念，成為嘉義地區民眾在假日也能安心就醫的重要後盾。