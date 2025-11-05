嘉基「珍珠藝廊」今啟用 以藝術與信仰溫暖療癒

嘉基「珍珠藝廊」正式啟用。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】嘉義基督教醫院秉持「以愛服務、全人關懷」的理念，致力於讓醫院成為不僅治癒身體、也撫慰心靈的空間，因此特地改造一樓住院中心為「珍珠藝廊」，成為國內少見的院內常設藝術展區，5日舉行揭幕暨首檔展覽《信心的溫室》開展典禮，期盼以藝術與信仰，給予病人與家屬希望與平安的力量。

院長陳煒與科長王鳳玉共同揭開象徵信心萌芽的寶盒，宣告「珍珠藝廊」正式啟用。(圖／記者邱嘉琪攝)

院長陳煒表示，醫療不僅是治療疾病，更是醫治心靈，透過藝術，希望讓走進醫院的人，都能感受到色彩與光影中所傳遞的信心與平安。陳煒引用《馬太福音》所言：「天國好比重價的珍珠」，期盼嘉基成為那顆閃耀的珍珠，以愛的光澤照亮生命旅程。

廣告 廣告

《信心的溫室》策展人齊簡。(圖／記者邱嘉琪攝)

陳煒說，「珍珠藝廊」名稱源自嘉基首位美國宣教護理師傅珍珠女士，她遠渡重洋，將專業與愛心帶入嘉義，奠定現代護理的根基，也象徵嘉基護理人員以信仰為根、以愛為行的精神。嘉基以此藝廊向傅珍珠女士及全體護理人員致敬，感念他們以愛守護每個生命。

嘉義市衛生局科長王鳳玉出席致詞時肯定嘉基長期在醫療、公共衛生與社會關懷上的努力，並表示：「嘉基是嘉義最柔軟的角落，陪伴病人與家庭走過困境，如今更以藝術為醫療注入人文溫度，這不只是展覽的開幕，更是信心與希望的延續。」

嘉義市衛生局科長王鳳玉致詞。(圖／記者邱嘉琪攝)

首檔展覽《信心的溫室》由策展人齊簡老師策畫，以〈希伯來書〉中「信就是所望之事的實底」為靈感，將醫院比喻為「信心的溫室」。展覽集結呂迦諾、張浩強、莊道明、黃萱、蔡三行與齊簡等六位藝術家作品，涵蓋繪畫、雕塑與影像等創作，詮釋信仰與希望如何在病痛中綻放。

開幕典禮後藝術家導覽作品。(圖／記者邱嘉琪攝)

「嘉基藝術空間」（包含珍珠藝廊與陽光圈）的成立，是嘉基推動「全人醫療」的延伸，藝術進入醫院，不僅改變牆上的色彩，也重塑了人與空間的關係，病人可在等待中獲得安定，家屬能在焦慮時感到平靜，醫護人員亦能在忙碌間找到心靈喘息的角落。

「嘉基藝術空間」除珍珠藝廊外，另有陽光圈的設置。(圖／記者邱嘉琪攝)

未來，「珍珠藝廊」將持續展出多元藝術創作，邀請醫護、病人與社區共同參與，讓藝術的溫度與信仰的光亮持續照亮醫療的每個角落。