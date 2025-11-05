嘉基「珍珠藝廊」揭幕！藝術療癒信心與身心靈

嘉基院長陳煒(左)與嘉義市衛生局王鳳玉科長共同揭開象徵信心萌芽的寶盒，象徵「珍珠藝廊」啟用。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義基督教醫院5日舉辦「珍珠藝廊」揭幕，藝廊命名自嘉基首位美國宣教護理師傅珍珠女士，約40坪展場讓藝術為病人與家屬注入希望的力量，落實身心靈全人關懷，即起展出首檔展覽《信心的溫室》。

「珍珠藝廊」命名源於傅珍珠女士，她遠渡重洋，將專業與愛心帶入嘉義，奠定現代護理的根基，歲月淬錬出珍珠的溫潤，護理的光芒來自日夜守護的奉獻，嘉基以此藝廊向傅珍珠女士及所有護理人員致敬。

藝術忘憂，在嘉基醫院的民眾欣賞畫作。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

院長陳煒表示，醫院的任務是治癒身心，透過藝術，希望讓走進醫院的人，都能感受到色彩與光影中所蘊含的信心與平安。

嘉義市衛生局科長王鳳玉表示，肯定嘉基長期在醫療、公共衛生與社會關懷上的付出，透過藝術讓醫療環境更添人文溫度，這不只是展覽場域的開幕，更是信心與希望的延續。

《信心的溫室》由策展人齊簡老師將醫院比喻為「信心的溫室」，集結呂迦諾、張浩強、莊道明、黃萱、蔡三行、齊簡等6位藝術家作品，有繪畫、雕塑與影像等創作。

嘉基表示，珍珠藝廊將持續展出各項藝術創作，邀請醫護、病人與社區共同參與，以藝術的溫度與信仰的光亮，讓療癒延伸至生命深處。

