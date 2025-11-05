嘉基「珍珠藝廊」溫暖揭幕

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義基督教醫院長年深耕地方、守護健康，秉持「以愛服務、全人關懷」的信念，致力讓醫院不僅是醫療的場域，更是能撫慰心靈的所在。11月5日(三)，嘉基舉辦「珍珠藝廊」揭幕與首檔展覽《信心的溫室》開展典禮，這是國內第一個於醫院中設立常設性的專業藝術展區，約40坪的展區面積讓藝術與信仰在醫療空間中交織，為病人與家屬注入希望的力量，落實身心靈全人關懷。



院長陳煒表示，嘉基的每一步成長都源自對上帝的信靠與對人的愛，醫院的任務不只是治癒身體，更是醫治心靈。透過藝術，我們希望讓走進醫院的人，都能感受到色彩與光影中所蘊含的信心與平安。正如《馬太福音》所言『天國好比重價的珍珠』，嘉基願成為那顆珍珠，以愛的光澤，照亮生命旅程。



嘉義市衛生局王鳳玉科長致詞時，肯定嘉基長期在醫療、公共衛生與社會關懷上的付出，並表示，嘉基是嘉義這座城市最柔軟的角落，長年陪伴病人與家庭度過困境，如今透過藝術讓醫療環境更添人文溫度。這不只是展覽場域的開幕，更是信心與希望的延續。隨後王鳳玉科長與嘉基院長陳煒共同揭開象徵信心萌芽的寶盒，宣告「珍珠藝廊」正式啟用，現場播放藝術紀錄影片，藝術家們也分享創作心路，氛圍溫馨感人。



