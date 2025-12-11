嘉基、遠百嘉義店打造幸福職場 榮獲健康職場獎項

員工平均年紀40歲，奕力科技預見超高齡社會的需求，超前布署，導入照顧管家，營造「照顧不離職」友善職場，是員工最堅實後盾。 奕力科技員工年紀多介於35～40歲，不算太「資深」的公司，但2023年成立ESG永續發展委員會時，就與民間長照平台「愛長照」合作，提供員工家庭照顧諮詢與資源串聯。方案推出第1年，永續長陳瑞文就受惠。企業對員工高齡眷屬的照顧與協助，陳瑞文感觸很深。 陳瑞文的岳母患有輕微失智及糖尿病，平時與其他家人同住，但年輕人白天上班，多數時間仍是老老照顧。某天早晨，岳母忘記吃早餐，血糖過低昏迷，岳父以為老伴還在睡夢中，過了好一段時間才兵荒馬亂送醫。 雖然岳母的身體穩定了，但出院後的居家照顧才是考驗。這次事件，讓家人意識到，長輩已進入需要他人協助日常打理的階段，但第一次遭遇長輩有照顧需求，讓他不知該從何下手。陳瑞文啟動公司與愛長照合作的家庭照顧管理服務，在愛長照的照顧管家協助下，擬定長輩照顧計劃、取得資訊與資源。 照顧管家先幫陳瑞文盤點自身狀況，規劃照顧重點，檢視社會和政府有哪些資源，接著啟動長照2.0居家照護，引入政府的長照個管師，由居服員提供居家照護服務，接著安排岳母到日間照護中

康健雜誌 ・ 8 小時前 ・ 發起對話