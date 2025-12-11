嘉基、遠百嘉義店打造幸福職場 榮獲健康職場獎項
(記者廖建智嘉義報導)
衛生福利部國民健康署與勞動部職業安全衛生署共同辦理的「114年績優健康職場與優良推動人員評選活動」，（10）日於台灣中油國光會議廳舉行表揚大會。戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院榮獲「健康職場標竿獎-銅獎」、遠東百貨股份有限公司嘉義分公司則榮獲「小資職場健康獎」，展現嘉義市在營造友善、安全、健康職場上的卓越成果。
嘉義市黃敏惠市長指出，推動職場健康不僅提升勞工幸福感與工作效率，也能降低缺勤、強化企業競爭力。本次嘉義基督教醫院與遠東百貨嘉義分公司雙雙獲獎，展現嘉義市「健康城市、幸福職場」的核心精神。未來市府將持續與在地企業、機構協力推動以人為本的職場健康政策，讓健康融入每一處工作場域，共同打造具韌性、永續競爭力的健康城市。
嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，職場健康促進涵蓋生理、心理及社交等方面，包括健康體位管理、菸檳防制、慢性病防治、癌症篩檢、心理健康，以及改善生理（光線、噪音）和社會心理（壓力管理）工作環境等。企業可透過舉辦健康講座、健康操、運動課程、定期健檢，並提供健康飲食與支持性環境，全面提升員工身心健康。衛生局每年與職場合作推動癌症篩檢、健康講座、科技運動會及「揪你運動 增肌減脂」競賽，深受企業好評，員工參與度逐年提升。未來將持續與各職場攜手推動運動、營養、戒菸等健康促進活動，並努力爭取更多績優職場認證。
國民健康署自92年推動「健康職場」政策以來，持續協助企業營造優質勞工健康環境。自114年起，制度轉型為「職場健康促進自主評核」，並同步辦理績優評選，以「自主評核、優良肯定、績優表揚」的模式推動職場健康文化。今年度擴大表彰範疇，共設七大獎項，包括最高榮譽「健康職場永續卓越獎」，以及「健康職場標竿獎」、「群體健康守護獎」、「健康智慧創新獎」、「小資職場健康獎」、「優良健康職場獎」及「健康職場優良推動人員獎」，鼓勵職場展現多元創新且具成效的健康促進成果。共有346家職場參加評選，最終71個職場與人員獲得表揚。
