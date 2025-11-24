嘉基：鼻噴式流感疫苗登場 守護孩子健康更輕鬆 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】每年秋冬流感盛行，孩童族群是感染高風險群。為了減少疾病傳播、保護家庭健康，疫苗接種是最有效的預防方式。多數家長會在季節開始前安排接種流感疫苗，盼能為孩子加上一道穩固的保護。然而，「怕打針」一直是許多家庭共同的挑戰。如今，家長多了一個更溫柔的選擇-鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，只要在鼻腔輕輕一噴，就能完成接種，適用於 2 至 18 歲 的兒童與青少年。

嘉義基督教醫院兒科醫師蔣欣妤指出，鼻噴式疫苗在歐美已使用多年，安全性高、效果佳。接種後常見的反應大多是輕微流鼻水、鼻塞，多數一至兩天內即可緩解、對小朋友而言，「無針接種」這是一種更友善的方式，有助於提升接種意願。

鼻噴式疫苗是利用減毒流感病毒，從病毒最先入侵的鼻黏膜啟動免疫機制，除了產生局部防禦外，也同步活化全身免疫反應。研究顯示，這樣的免疫方式更接近自然感染，能提供廣泛且有效的保護，不需打針，尤其適合害怕針頭的幼兒。

蔣欣妤醫師分享，一位四歲的小女孩去年因為害怕打針拒絕接種，結果後來真的生病住院，讓媽媽十分自責。今年，媽媽帶她回診時得知鼻噴式疫苗開放後，放心地選擇接種。「就像鼻子癢了一下」小女孩說。而媽媽抱著她溫柔地說「可以不用打針，真好。」這樣的畫面，成為醫師心中最溫暖的風景。

目前台灣的公費流感疫苗仍為注射型，鼻噴式疫苗則屬自費接種，費用約1,600 元。家長可依孩子的年齡與健康狀況自由選擇。醫師也提醒，流感病毒每年變異，每年接種一次仍是最可靠的防護策略。

嘉基指出，雖然鼻噴式疫苗安全且方便，但以下族群不適合接種，如2 歲以下幼兒、近期有喘鳴或反覆呼吸道疾病者、免疫功能低下者（如正在接受化療或使用免疫抑制劑）、對雞蛋或疫苗成分有嚴重過敏史者、正在服用抗病毒藥物（如克流感）者需醫師評估及曾對鼻噴式疫苗有嚴重不良反應者，蔣醫師建議，在接種前應由專業醫療人員完整評估，確保安全無虞。隨著流感高峰季節來臨，建議家長盡早安排孩子接種，不論選擇注射或鼻噴式疫苗，及早建立免疫力才能安心過冬。如欲了解更多資訊，可洽詢嘉基兒科門診。