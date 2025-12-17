嘉大師生攜手新悦花園發表創意料理 幸福嘉義米入甜點
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義大學行銷與觀光管理學系將碩士班課程結合食農教育與環境永續，以嘉義在地農特產品－幸福嘉義米、鳳梨及佛手瓜為主題，由修課學生分組進行發想，提出具永續概念的永續餐點企劃書，在新悦花園酒店、三光米股份有限公司協助下，今(17)日上午在於新悦花園酒店舉辦「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」創意甜點發表記者會，展現嘉大在教育、農業、科技與地方連結等面向深耕永續發展。
圖/幸福嘉義米入甜點，與會貴賓合影。記者黃信峯翻攝
嘉大行銷觀光系蕭至惠教授獲教育部高教深耕計畫A主軸「創新教學精進」經費補助，本學期在行銷研究所「產品策略與管理」課程上，由學生以嘉義在地農特產品進行永續餐點發想。學生的永續餐點企劃書經過新悦花園酒店三位廚師嚴謹評選後，由過去從未有任何餐飲接觸經驗的王定邦、張庭禎及邱奕靜三位同學以「一口回嘉：米香冰淇淋」餐點奪下第一名。為了力踐讓這道永續餐點有落地執行的可能性，由新悦花園酒店主廚團隊著手並由「雪諾義式冰淇淋」協助研發米冰淇淋加以改良及升級。
圖/幸福嘉義米入甜點，與會貴賓現場DIY「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」。記者黃信峯翻攝
本次所發表的「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」創意甜點，以幸福嘉義米的米香為基底，打造酥脆口感，選用在地鳳梨與奮起湖佛手瓜製成果醬堆疊甜味，再搭配幸福嘉義米冰淇淋，這道甜點不僅結合嘉義在地元素與創意，亦提供一個獨特且令人印象深刻的甜點體驗，絕妙滋味讓人感到驚喜，口感獲得現場出席貴賓的一致好評。
嘉義大學陳瑞祥副校長致詞表示，大學社會責任(USR)的實踐精神，其核心在於鼓勵大學結合在地需求，透過在地連結，解決區域問題，進而提升學生的專業能力與社會責任感。本次永續餐點成果發表會，充分展現「學生創作、主廚獻藝、市府支持、三光米協力、新悦提供平台」五方協力共創的成果，是嘉大深耕永續在地實踐的具體成果。
圖/嘉大行銷與觀光管理學系碩士班學生王定邦(右)、張庭禎(中)及邱奕靜三位同學以「一口回嘉：米香冰淇淋」餐點奪下第一名。記者黃信峯翻攝
嘉義市政府建設處副處長羅資政表示，市府每年舉辦各項活動帶動住房率，此次與旅宿業新悦花園酒店攜手，用「幸福嘉義米」串起嘉義農業、旅遊住宿與飲食文化的多方合作，不僅可以推廣城市特色，也能讓更多旅客透過味蕾認識嘉義市。未來嘉義市政府將持續推動「產地到餐桌」的永續連結，讓嘉義市的幸福味道能在更多場域發酵及擴散。
圖/嘉大陳瑞祥副校長頒贈感謝狀予新悅花園酒店劉映雪執行董事(右)。記者黃信峯翻攝
蕭至惠教授表示，課程設計透過認識在地農產、理解餐飲業特性，讓修課學生能更靈活地設計餐點，學生藉由發想永續餐點的實作過程，實地認識在地農特產品，並思索料理結合在地元素的可能性。很高興學生能把抽象的「對嘉義市的認識」，轉化成具體、有溫度的「嘉的味道」好料理！
圖/米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬。記者黃信峯翻攝
三光米林肇榮董事長肯定嘉大課程可以讓學生將所學知識和技能應用到日常生活中，讓學習不再是死讀書，他對學生團隊的創意表示讚嘆。新悦花園酒店劉映雪執行董事亦承諾將研議把學生創意甜點納入新悦花園酒店的新永續甜點之內，讓住宿旅客都能品嚐到來自嘉義的創新與風土。
