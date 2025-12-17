嘉大師生攜酒店發表永續創意料理

與會貴賓現場DIY「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」。（記者蘇旭羚攝）

嘉義大學行銷與觀光管理學系將碩士班課程結合食農教育與環境永續，以嘉義在地農特產品－幸福嘉義米、鳳梨及佛手瓜為主題，由修課學生分組進行發想，提出具永續概念的永續餐點企劃書，昨（十七）日在新悅花園酒店舉辦「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」創意甜點發表記者會，展現嘉大在教育、農業、科技與地方連結等面向深耕永續發展。

嘉大蕭至惠教授獲教育部高教深耕計畫A主軸「創新教學精進」經費補助，本學期在行銷研究所「產品策略與管理」課程上，由學生以嘉義在地農特產品進行永續餐點發想。學生的永續餐點企劃書經過新悅花園酒店三位廚師嚴謹評選後，由過去從未有任何餐飲接觸經驗的王定邦、張庭禎及邱奕靜三位同學以「一口回嘉：米香冰淇淋」餐點奪下第一名。為了力踐讓這道永續餐點有落地執行的可能性，由酒店主廚團隊著手並由「雪諾義式冰淇淋」協助研發米冰淇淋加以改良及升級。