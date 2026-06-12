嘉大強化臺灣自產藥用植物量能 深化產學鏈結

為響應政府「中醫藥振興計畫」促進臺灣藥用植物資源的開發與利用，由衛生福利部國家中醫藥研究所聯手嘉義大學、臺灣大學生物資源暨農學院共同主辦「強化臺灣自產藥用植物發展工作坊」，十二日於嘉大盛大登場。本次工作坊不僅是專業的學術研討，更結合嘉大「高教深耕計晝C主軸，串聯農業生產、學術研究與生技產業的跨界深度對話，深化產學鏈結的核心目標，期盼能全面帶動臺灣自產中藥產業的發展。

中南部的氣候與優異的農植技術，是發展高品質自產中藥材的重鎮。本次嘉義場工作坊由衛福部國家中醫藥研究所邱文慧副所長引言，表示此次特別匯聚來自農業科技研究院、嘉大及臺大的權威專家，針對藥用植物的「源頭種植栽培」、「加工技術」、「成分分析」及「生物活性檢測評估」等面向，進行全方位、一條龍的技術剖析。

嘉大林翰謙校長表示，期望透過本次工作坊建立穩固的跨領域交流網絡，有效整合學研界與產業資源，從源頭提升中藥材的品質，進而強化臺灣本土中藥材在市場上的應用價值與競爭力。除學術與技術的深度傳授，衛福部中醫藥司謝采蓓科長說明「獎勵政策解析」，鼓勵更多農友與企業投入自產中藥材的行列，並詳細說明政府推動自產藥用植物各項獎勵與補助。