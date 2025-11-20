嘉大推出全新農糧產品 展現產學合作研發成果

記者黃音文／嘉義報導

嘉義大學今（21）日在蘭潭校區員生消費會合作社沁心池廣場舉辦「嘉大雙釀新品發表暨多元產品開發發表會」，推出全新農糧產品，包括「嘉大銀禧精釀啤酒」、「晶珠美人純米大吟釀」、「國產韓式高麗菜泡菜」及「無麩質戚風蛋糕」等。活動由嘉義大學校長林翰謙、臺南區農改場陳昱初場長、臺酒公司桃園酒廠吳政憲廠長、蘇甲辛行銷企劃師、嘉大傑出校友會劉芸富校友等貴賓及產學團隊共同揭幕，展現嘉大在永續農業、食品加工與產學合作上的研發成果。

廣告 廣告

嘉大今年喜迎整併25週年校慶，特與臺灣菸酒公司合作，精選農藝學系黃文理教授與臺南區農改場共同研發，結合行銷與觀光管理學系蕭至惠教授匯集的價值共創，以自育低GI、具茉莉花香與節水耐旱特性的「嘉大臺南1號米」為基底，推出「嘉大銀禧精釀啤酒」。該款屬於清酒艾爾啤酒系列，採大麥芽與啤酒花純釀，不含添加物，具自然花果香與清酒般細緻口感，圓潤清爽，帶給人彷若氣泡清酒的感受。酒標由EMBA校友黃瓊慧設計，採用中性色系「綠黃白黑」為主調，呈現「田地、植物、陽光、水波」等幾何形狀圖像，整體酒標視覺將產品特性與環保永續精神並置，展現嘉大在SDGs永續大學社會責任的貢獻。

另一款「晶珠美人純米大吟釀」，則精選黃文理教授與臺南區農改場共同研發、採低碳栽培模式生產的「嘉大臺南2號-嘉南晶珠」，將低碳新品種化為高階清酒。嘉大與東興米廠及具百年釀造技術的臺酒合作，利用釀製清酒專業設備進行45%高精米步合碾米碾製，取其最精華的米心，大幅提高清酒的純淨度，再搭配桃園酒廠獨特酵母及最專業精米與清酒釀造技術，由職人以低溫釀造之法，將山風的清冽與稻香的柔潤融於槽中，成就出一瓶晶瑩的清酒，果香濃郁、口感甜潤、餘韻清爽，展現品種獨有的地域風味與高品質酒體。

除了酒品系列，現場亦有一款以嘉大臺南1號米穀粉搭配嘉農農產加工生產合作社國產產銷履歷黃豆漿共同開發的無麩質戚風蛋糕，讓米可以全部利用，此商品口感佳、食材健康，是銀髮族的最佳選擇。另外，食品科學系張文昌副教授也推出全新的「國產韓式高麗菜泡菜」，首創常溫保存，解決高麗菜產量過剩、提升食農永續。市售泡菜多使用進口白菜，嘉大團隊則選用具產銷履歷的國產高麗菜，透過水淋式殺菌與精準醃漬技術，成功開發出可常溫保存、無防腐劑的韓式風味泡菜。口感酸辣清爽，兼具食品安全、在地農產利用與碳足跡減量等優勢，被視為國產蔬菜加工的新亮點。

(酒後不開車， 安全有保障)

嘉義大學今日舉辦「嘉大雙釀新品發表暨多元產品開發發表會，校長林翰謙帶領副校長、夏滄琪主秘、蕭至惠教授等人為新產品代言。(記者黃音文攝)