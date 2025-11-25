嘉大校務諮詢暨產學顧問大會登場 30件研發成果展現跨域能量

嘉義大學25日舉辦2025校務諮詢暨產學顧問大會，展現跨域研發與人才共育成果。(圖／嘉大提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】國立嘉義大學25日舉行「2025校務諮詢暨產學顧問大會」，以「嘉研創新、產學共榮」為主軸，集結產、官、學、研多方代表齊聚，共同交流高教創新與產業鏈結的最新成果，成功大學陳玉女副校長、衛福部國家中醫藥研究所蘇奕彰所長、衛福部嘉義醫院莊仁賓院長、農業部水試所張錦宜所長、畜試所黃振芳所長、國立臺灣圖書館曹翠英館長，以及多家基金會與產業代表擔任校務諮詢委員等參與，展現嘉大推動產學共育的強大能量。

嘉大校長林翰謙校務治理與經營簡報。(圖／記者邱嘉琪攝)

活動由林翰謙校長致詞揭開序幕，並辦理校務諮詢委員及產學顧問聘書頒贈。場內同步舉辦產業市集，吸引逾20家企業參展，領域涵蓋生技、農業、食品科技、醫療與教育等，展出最新研發成果，並與師生及貴賓熱烈交流。

旺萊山(三合美食品有限公司)參展推廣鳳梨酥、生吐司等招牌產品。(圖／記者邱嘉琪攝)

嘉大指出，該校長年深耕產學合作，包括推動「產業人才共育」、農業部「雙邊學術合作計畫」及「高教深耕C主軸—產學鏈結」等，今年更由院系與企業共同發表超過30件合作研發成果壁報，呈現跨域研究成果與實務應用，展現嘉大在教學、科研與產業合作上的創新實力。

健茂生物科技股份有限公司推廣檸檬醱酵液。(圖／記者邱嘉琪攝)

此次活動也特別邀請本地與國際學生參與，透過市集與茶會與業界面對面互動，了解臺灣產業文化、地方創新趨勢與就業環境，有助提升學生職涯規劃能力，強化畢業即就業競爭力。

覓祈心理諮商所可照顧勞工心理健康。(圖／記者邱嘉琪攝)

校長林翰謙表示，產學合作是高等教育創新的重要推力，人才培育更須與產業需求同步，並強調技術與人才是企業與大學共同成長的雙引擎。未來嘉大將持續整合研究量能、在地需求與國際視野，深化跨域研發與應用技術，成為南臺灣產學共榮的典範。