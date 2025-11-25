嘉大校務諮詢暨產學顧問大會 揭幕

嘉義大學昨（二十五）日在蘭潭校區國際會議廳舉辦「校務諮詢暨產學顧問大會」，以「嘉研創新、產學共榮」為核心主題，邀集產、官、學、研等領域代表齊聚一堂，透過諮詢會議與產業市集活動，攜手推動在地產業創新與跨域人才培育。活動在嘉大林翰謙校長致詞中揭開序幕，並進行校務諮詢委員及產學顧問聘書頒贈儀式。會場同步舉辦的產業市集共有二十餘家廠商參展，涵蓋生技、食品科技、農業、醫療及教育等多元領域，展示創新成果與合作亮點，吸引眾多師生及貴賓交流參觀。

嘉大長期致力推動「產業人才共育」、農業部「雙邊學術合作計畫」及「高教深耕C主軸-產學鏈結」等多項產學合作方案，今年度更由院系（所）與產業合作發表超過三十件學術合作研發成果壁報，展現跨領域研究能量與豐碩合作成果，凸顯嘉大在教學、研究與產業鏈結上的創新實力。活動邀請本地與國際學生共同參與，透過產業市集與交流茶會，讓學生能與業界代表面對面互動，深入了解臺灣產業文化、地方創新脈動及未來就業環境，進一步協助學生掌握職涯方向、提升畢業即就業的競爭力。

林校長表示，產學合作是推動高等教育創新不可或缺的力量，人才養成更須與產業需求緊密連結。他強調，技術與人才是企業與學術機構共同成長的雙引擎。未來將持續整合學術研究、在地需求與國際視野，深化跨域研究與應用技術，促進師生與產業共創價值。