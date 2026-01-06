嘉大獲傑出節能服務成員獎

嘉義大學為協助產業落實節能減碳與提升能源使用效率，副教授兼環境保護及安全管理中心主任邱秀貞，攜手張烔堡教授，共同執行經濟部能源署委託、由綠色生產力基金會辦理之「EDC節能診斷中心服務計畫」。團隊已帶領學生完成二十六家企業與機構之免費節能診斷服務，服務對象涵蓋製造業、銀行、飯店等多元產業，展現嘉大深耕地方、連結產業的實質行動力。

該計畫強調「專業培訓、實務導向、學用合一」的人才培育精神。計畫執行前期，即安排學生赴綠色生產力基金會接受完整之節能診斷專業訓練，通過課程與能力培訓後，同時亦聘請具實務經驗之業界專家擔任業師，從學科理論到術科量測與報告撰寫，強化學生在能源管理、設備檢測與節能效益分析等核心能力。在實際服務過程中，學生團隊於教師與業師共同指導下，深入企業現場進行用電、空調、照明與相關耗能設備之盤查與量測，並提出具體可行的節能改善建議，協助業者評估節電潛力、投資回收期與減碳效益，深獲服務單位肯定。

嘉大EDC團隊在去年底推薦機械與能源工程學系碩士班研究生林致廷與生物機電工程學系碩士班研究生劉政旭參加「EDC節能診斷服務中心傑出服務成員評選」，雙雙入選全國前六強。