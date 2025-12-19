嘉大等3校國產蔬菜加工成果 發表

由農業部農糧署指導，嘉義大學、中興大學與宜蘭大學共同舉辦的「百變鮮蔬˙新煮食」國產蔬菜加工成果記者會，以「健康快易煮，生活好幸福」為主軸，展現三校在國產蔬菜加工、保存與多元應用上的研發成果，透過低鹽破壁、急速冷凍及創新加工技術，為國產蔬菜開拓高值化與市場化的新契機。

嘉大林翰謙校長致詞表示，國產蔬菜具有品質新鮮與風味佳的優勢，但受限於產季與保存條件，往往難以穩定供應市場。嘉大食品科學系長期協助國產蔬菜加工保存與發酵技術，解決蔬菜產季集中、保存不易及附加價值不足等問題。張文昌副教授團隊今年以高麗菜為核心作物，與業者共同發展低鹽淺漬與低酸欄柵技術，成功延長高麗菜保存期限超過六個月，使盛產期蔬菜得以供應至秋冬淡季，兼具市場調節與食材穩定供應效益，並完成家用菜色食譜開發，讓國產蔬菜以健康又快速的烹煮形式走進家庭與餐飲市場。

張副教授團隊亦開發以具產銷履歷的國產高麗菜為原料進行常溫韓式高麗菜泡菜產品，透過精準製程與滅菌處理技術，在無添加防腐劑的前提下，保留爽脆口感與風味層次，兼具便利性與外銷潛力，為國產蔬菜加工開創全新應用模式。除高麗菜外，亦投入紅蔥頭創新加工研究，開發奶油基底紅蔥抹醬，並進行高靜水壓（HPP）保鮮技術評估，以提升香氣穩定度與產品品質，拓展國產辛香蔬菜的高值化應用。