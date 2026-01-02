嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低、中、高海拔研究場域與藥用植物栽培研發。

協定由嘉大校長林翰謙、農業部林業及自然保育署嘉義分署長李定忠代表簽署，李定忠表示，透過提供具代表性國有林地作為教學與研究場域，深化森林資源經營與生態保育相關研究，有助於培育具實務與學術能力兼備的森林專業人才。

林翰謙透過新聞稿說，雙方合作緊密結合教學、研究與真實場域，讓學生走出教室、走進山林，將課堂所學應用於實際場景，強化專業實作能力，培養對公共議題與永續發展的理解與責任感，協助政府單位在森林經營、自然保育、生態監測及氣候變遷因應等議題，提供科學依據。

嘉大表示，合作標的涵蓋阿里山、大埔事業區等山林場域及嘉大水社寮學習研究教育中心，包括阿里山與大埔事業區約15萬公頃林班地，這些實驗林場是森林資源管理、生態保育、水源涵養及氣候調適重要前線，未來雙方將共同規劃設置教學研究實驗林場。

嘉大說，校方去年獲教育部核准成立「中西醫藥科學碩士學位學程」，希望透過協定結合嘉大在農業科學與中草藥栽培領域研究基礎，進一步推動低、中、高海拔研究場域與藥用植物栽培與研發。（編輯：李明宗）1150102