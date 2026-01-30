嘉大與畜試所發表飼料添加物技術

嘉義大學與農業部畜產試驗所長期維持緊密的合作關係，四年前簽署合作備忘錄。在嘉大林翰謙校長與畜試所黃振芳所長共同擘劃下，雙方於去年啟動「永續創生聯合研究計畫」，以整合學術研發能量與實務應用資源，補強彼此的研發缺口。這項長期布局正迎來開花結果時刻，三十日雙方於嘉大動物科學系視聽教室舉辦成果發表會，發表具備商業化潛力的革命性飼料添加物技術，共同見證臺灣畜牧產業邁向永續發展的新里程碑。

林校長表示，嘉大與畜試所同為我國農業科技發展重鎮，透過「永續創生聯合研究計畫」的實質運作，雙方團隊成功將嘉大的微生物發酵專長，與畜試所深厚的動物營養實務經驗完美結合。本次發表的成果由嘉大農學院動科系陳國隆教授團隊與畜試所許晉賓研究員團隊共同執行，不僅展現跨域合作的加乘效益，更為解決當前畜牧業痛點提出具體對策。

黃所長表示，本次成果核心研發來自嘉大陳國隆教授團隊在微生物發酵與飼料創新上的長期投入，而畜試所負責透過完整的動物試驗，驗證技術在實際生產環境中的可行性與效益。相關研究涵蓋母豬、肉豬、蛋雞、肉雞及哺乳仔羊，結果顯示發酵產物可改善動物健康、提升生產效率，並具備取代促進生產抗生素與商品化應用潛力。