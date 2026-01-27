嘉大與陽明交大聯推中草藥升級

為響應政府打造「中草藥科技島」的國家發展願景，日前陽明交通大學林奇宏校長率領醫學院王署君院長等一行七人，蒞臨嘉義大學進行中醫藥學術交流活動。雙方透過深度對話與成果分享，整合陽明交大在「智慧醫療與臨床實證」的科研優勢，以及嘉大在「藥用植物栽培與食農創新」的深厚能量，攜手建構臺灣中草藥產業自種源保護、智慧栽培到臨床應用的完整價值鏈。

嘉大近年在林翰謙校長帶領及中草藥研究團隊長期深耕下，獲教育部高教深耕計畫與衛生福利部中藥藥用植物種植計畫支持，在本土藥用植物研究與應用上取得突破性成果。由生命科學院與農學院教師組成的跨領域團隊，導入物聯網與感測技術，發展薄荷、魚腥草、茵陳蒿及仙鶴草等中藥材的智慧化栽培模式，有效穩定藥材活性成分品質；同時也建立臺灣胡椒等珍稀藥材的種原保存體系。相關研究成果更成功轉化為「抗疲勞薑黃康普茶」及多款漢方茶包，展現學研成果商品化的實力。

林校長表示，面對全球天然保健產業快速成長及WTO架構下的國際競爭，臺灣中草藥產業正站在轉型升級的關鍵時刻。此次兩校合作推動的「醫農合一」策略聯盟，將由嘉大負責前端的優良品種選育（GAP）與標準化智慧栽培，確保藥材品質與安全；陽明交大則著力於後端的藥理機轉解析、臨床試驗與智慧醫療應用，形成前後端緊密串聯的產業合作模式。雙方期盼透過此次合作，不僅能逐步改善臺灣中藥材長期仰賴進口的結構性問題，更可培育了解種植、藥理與臨床應用的跨域中醫藥人才。從嘉南平原的沃土到醫學中心的診間，雙方將攜手擦亮臺灣「新中醫」品牌，為國民健康與生技產業升級注入強勁動能。