嘉大藝術馬戲團進駐社區 開啟視覺新體驗

嘉義縣布袋鎮好美社區除了知名的3D彩繪外，近日更有新的藝術視覺饗宴進駐！由嘉義大學「人文創新與社會實踐計畫」辦公室與視覺藝術學系共同籌劃，即日起至二月二十八日在好美社區嘉好生態園舉辦「藝術馬戲團」藝術展覽，是視藝系楊上峰副教授睽違兩年後，再度攜手視藝系一年級全班同學，重新打造嘉好生態園藝術視覺饗宴。今年作品更加入大量壓克力色彩，大大豐富視覺效果。

『藝術馬戲團』系列作品從製作小型模型開始，訓練同學對於立體構成要件以及元素與原理的了解；大型作品則是各組同學走訪好美里後的創意發想，自由發揮的創作藝術。這次創作活動中，楊上峰老師帶領同學走訪好美社區，體驗當地廟宇文化、3D彩繪並品嚐在地美食，同學們將布袋好美里地緣的特色-海洋與養殖等風土條件作為發想起源，各組團隊發揮創意與想像，衍生出各組作品的造型創作語彙，主題包括：《糖果屋》、《自由》、《規矩》、《轉·無盡》、《好美鯉》、《自由之翼》、《大魟戰艦》、《一層之後》、《傑利魚》、《深海大魷魚》、《層浪疊翠》、《向陽之境》、《潮汐之星》及《相遇》等，展現嘉大藝術學子的熱情與活力。