【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義大學視覺藝術學系持續深化藝術與科技的跨域整合，今(114)年12月19日至明(115)年1月19日在嘉義文創園區S棟OpenLab推出沉浸式投影展《科技與藝術的交會點》。本次展演聚焦生成式AI、影像敘事與沉浸式投影的藝術實驗，呈現嘉大在文化科技與藝術教育領域長期耕耘的教學與研究成果。

《科技與藝術的交會點》以「沉浸式投影展」為核心形式，透過影像流動、聲音場域與空間感知的整合，引導觀眾進入一個由人類創作者與AI共構的感知場域。展覽探討科技如何成為藝術創作的延伸，而非取代創作者的思考，回應當代藝術教育中對於生成式AI的倫理、敘事權力與創作深度的關注。

本次展演由嘉大視藝系張瀞予助理教授策展，結合研究所課程《藝術教育與科技論題》與文化科技OpenLab的實作成果。參展學生透過生成式AI影像生成、聲音設計與沉浸式投影的跨媒介實驗，呈現科技作為敘事夥伴的可能性，展現藝術創作在數位時代中仍能保持人文厚度與批判視角。

值得一提的是，本計畫與工業技術研究院合作，導入沉浸式投影技術與展演支援，使嘉義文創OpenLab成為結合教學、研究與公共展演的實驗場域。透過產學合作，學生不僅學習科技工具的操作，更在實際展演中培養策展思維、團隊協作與現場應變能力，落實「研究與創作並進」的藝術教育理念。

嘉大表示，視藝系近年積極推動AI導入藝術創作與教育現場，但始終強調以人文關懷與藝術思辨為核心。本次《科技與藝術的交會點》不僅是一場展演，更是藝術教育在文化科技時代下的實踐回應，展現嘉大在創新教學與跨域研究上的能量。

圖：嘉大視覺藝術學系推出《科技與藝術的交會點》以沉浸式投影展現AI創作的人文深度與教育實踐，值得您去觀賞。（記者吳瑞興翻攝）