嘉大跨單位攜手共探鄒族智慧

為落實「全民原教」精神，深化學生對原住民族文化與知識體系的理解，嘉義大學、清華大學、臺灣師範大學及臺北市原住民族教育資源中心攜手合作，日前辦理為期四天的「認識鄒族天生科學家」營隊。本活動齊聚來自臺北市、宜蘭縣與嘉義縣的學生，於嘉大校園及阿里山鄒族部落，展開一場跨縣市、跨文化、跨領域，結合傳統智慧、科學探究與永續思維的深度學習旅程。

活動獲得多方經費及嘉大大力支持，透過資源整合，讓來自臺北市團學生、宜蘭縣學子及嘉義地區民和國中，山美國小，新美國小等以鄒族為主的學生，得以透過「城鄉共學」模式，共同探索原住民文化背後蘊藏的科學原理。

廣告 廣告

長期致力於原民科學教育、清大傅麗玉教授，分享知名動畫《吉娃斯愛科學》的創作理念、製作過程與未來規劃，引導學生從動畫中看見原民科學的趣味。聯發科技教育基金會馮心樺執行秘書分享多年推動人才培育之成果。實作課程由嘉大楊奕玲教授、連經憶副教授、林彥伯助理教授，及師鐸獎得主宜蘭國中吳宛如老師聯手授課。內容從「染布」探討化學反應、「野菜飯糰」認識植物特性、「原民昆蟲」了解生態多樣性，到「鞣皮」技術中的生物與物理原理，帶領學生在實驗室與跨領域課程中，不僅了解原民技藝與生活智慧，更親手驗證蘊藏於這些生活經驗後的科學知識。

學生在新美部落耆老莊良賢村長及方文昌先生指導下，親手製作蘊含狩獵智慧的傳統器物「鳥羽箭」、「趕鳥器」與「山羌笛」。營隊不僅探討科學，不僅是一場活動，更是一種教育實踐。期盼透過「共學」，讓不同背景的學生在土地與生活中，看見原住民族知識的價值，進而培養面對未來挑戰的廣闊視野與社會責任。