嘉大跨域教學榮獲教育部2金2銀及優秀青年學者獎

嘉義大學李佩倫副教務長（後排右）與三位共同主持人蔡忠道教授（後排中）、陳茂仁教授（後排左）及王秀鳳教授展示「2025教育部數位人文青石獎」得獎獎項。（圖:嘉義大學提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】國立嘉義大學李佩倫副教務長主持之「數位跨域嘉義巡禮 再現諸羅人文風華」計畫，展現教研實踐卓越成果，勇奪教育部「數位人文跨域人才智慧領航計畫」教研獎「人文類–雲澤獎」金獎、「人文類–文心獎」金獎、「科技類–雷霆獎」銀獎及學研獎「教育類–凌霄獎」銀獎，另有3位同學獲選「優秀青年學者」，展現嘉大跨域教學實力。

嘉大應歷系莊淑瓊副教授在通識課程「博物館與地方文化」對嘉義在地文化的數位詮釋與教育實踐，榮獲【教研獎人文類–文心獎金獎】。（圖:嘉義大學提供）

嘉大表示，學校以人文數位轉譯與科技回溯歷史軌跡展現跨領域共授典範，獲獎作品跨越文學、博物館學及地理資訊系統（GIS）等多元領域，展現「數位人文」的核心價值。中文系蔡忠道教授、吳盈靜副教授、數位系李佩倫教授、王秀鳳教授以「數位人文跨領域教學實踐－以『大學國文(II)嘉義現代文學選讀』課程為例」榮獲雲澤獎金獎，該課程由教師跨域共授，利用GIS與多媒體技術進行「數位轉譯」，引導學生從經典文學中重新認識腳下的土地。學生從被動閱讀轉為主動創作，產出高品質的GIS地圖與文學動畫，成功深化對在地文學的詮釋。

廣告 廣告

嘉大數位系湯又儒（左一）、葉仲恩（右二）、朱書靚（右一）三位同學獲選為2025【優秀青年學者】。（圖:嘉義大學提供）

嘉大指出，應歷系莊淑瓊副教授以「數位人文 × 博物館與地方文化：嘉義在地文化的數位詮釋與教育實踐」榮獲文心獎金獎。該課程將通識教育轉型為社區實踐，帶領學生走讀故宮南院及嘉義在地文化館，建立深刻的地方感。透過微影片、電子書及線上策展，將博物館資源透過數位技術帶入大眾視野，為地方敘事建構創新的詮釋路徑。

嘉大數位系李佩倫教授在「空間資訊在數位學習的應用」專業課程成功將艱澀的空間資訊技術與在地人文議題整合，榮獲【教研獎科技類–雷霆獎銀獎】。（圖:嘉義大學提供）

嘉大數位系李佩倫教授以「消失與重生的軌道－時空維度的GIS應用」榮獲雷霆獎銀獎。該課程結合GIS技術與實地考察，引導學生探索嘉義「糖業」與「木都」的歷史脈絡，將艱澀的空間資訊技術與在地人文議題整合，在虛擬空間中重建消失的歷史軌跡，將人文記憶轉譯為視覺化資訊，深具技術深度與人文關懷。

嘉大數位系同學巧妙運用數位工具，為文史保存提供創新的數位敘事模式，榮獲【學研獎教育類–凌霄獎銀獎】，由葉仲恩同學（右二）代表領獎。（圖:嘉義大學提供）

嘉大數位系學生葉仲恩、陳逸軒、連祥均同學在課程引導下，以創意標題「就決定是你了！收服臺灣消失的糖廠與鐵道」榮獲凌霄獎銀獎，該研究巧妙運用GIS專業技術與AI工具，系統性梳理臺灣糖業鐵路變遷並建立互動地圖，將生硬史料轉化為具吸引力的圖鑑探索，為文史保存提供創新的數位敘事模式。數位系葉仲恩、朱書靚、湯又儒同學在數位人文專題實作中積極投入與創新思維，獲選為2025年優秀青年學者，在數位人文跨域應用上亦表現不凡，展現嘉大在人才培育上的豐厚成果。

嘉大數位系陳逸軒（左）、葉仲恩（中）、連祥均（右）三位同學榮獲【學研獎教育類–凌霄獎銀獎】與專題作品合影。（圖:嘉義大學提供）

李佩倫副教務長強調，嘉大持續推動數位與人文的跨界對話，今年將擴大「大學國文(II)嘉義現代文學選讀」的教學能量，由作家帶領學生進行文學場域走讀，並以社交機器人深化「詩歌吟唱與欣賞」吟誦之體驗與對嘉義風貌之建構。另將二門「嘉義巡禮」微學分課程華麗轉型為通識課程：「木都嘉義」與「家將文化體驗及數位展示」，透過科技賦予在地文化新生命，培育具備數位敘事能力與人文關懷的未來人才，讓「諸羅風華」在數位時代持續綻放。