嘉大跨域教學 獲教部2金2銀

教育部「數位人文跨域人才智慧領航計畫」日前在中央大學舉辦分享會，同時頒發「教育部數位人文青石獎」。嘉義大學李佩倫副教務長主持之「數位跨域嘉義巡禮再現諸羅人文風華」計畫，展現教研實踐卓越成果，勇奪教研獎「人文類--雲澤獎」金獎、「人文類--文心獎」金獎、「科技類--雷霆獎」銀獎及學研獎「教育類--凌霄獎」銀獎，另有三同學獲選「優秀青年學者」，展現嘉大跨域教學實力。

嘉大以人文數位轉譯與科技回溯歷史軌跡展現跨領域共授典範，獲獎作品跨越文學、博物館學及地理資訊系統（GIS）等多元領域，展現「數位人文」的核心價值。中文系蔡忠道教授、吳盈靜副教授、數位系李佩倫教授、王秀鳳教授以「數位人文跨領域教學實踐－以『大學國文(II)嘉義現代文學選讀』課程為例」榮獲雲澤獎金獎，該課程由教師跨域共授，利用GIS與多媒體技術進行「數位轉譯」，引導學生從經典文學中重新認識腳下的土地。學生從被動閱讀轉為主動創作，產出高品質的GIS地圖與文學動畫，成功深化對在地文學的詮釋。

李副教務長表示，持續推動數位與人文的跨界對話，今年將擴大「大學國文(II)嘉義現代文學選讀」的教學能量，由作家帶領學生進行文學場域走讀，並以社交機器人深化「詩歌吟唱與欣賞」吟誦之體驗與對嘉義風貌之建構。另將「嘉義巡禮」微學分課程華麗轉型為通識課程：「木都嘉義」與「家將文化體驗及數位展示」，透過科技賦予在地文化新生命，培育具備數位敘事能力與人文關懷的人才，讓「諸羅風華」在數位時代持續綻放。