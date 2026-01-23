嘉大辦野生動物寄生蟲學工作坊 培育新一代人才

嘉義大學生物資源學系陳宣汶副教授在嘉大與國家科學及技術委員會支持下，日前在蘭潭校區舉辦為期三天的「野生動物寄生蟲學工作坊」。活動結合理論講授與實作演練，帶領學員深入探索臺灣野生動物寄生蟲的多樣性，並以系統化培訓方式，培育新一代研究人才，延續逐漸稀少卻至關重要的研究學門。

近年來，臺灣野生動植物多樣性日益受到關注，然而專注於野生動物寄生蟲研究的學者卻逐年減少，專業知識面臨斷層危機。為避免珍貴學術成果失傳，陳宣汶副教授在國科會「薪火相傳計畫」支持下，規劃系列工作坊，期盼重現臺灣野生動物寄生蟲多樣而豐富的樣貌，並透過完整培訓體系，延續這門關鍵研究領域的學術能量。本次工作坊共錄取來自全臺北、中、南五所大學，以及獸醫、動物園、野生動物救傷單位等機構共二十七位學員，展現跨校、跨領域的高度參與。

陳副教授表示，野生動物寄生蟲研究不僅有助於理解人畜共通寄生蟲疾病的傳播風險與野生動物族群健康狀態，更能揭示長期被忽略的寄生蟲多樣性。

透過「野生動物寄生蟲學工作坊」的推動，期望激發年輕學子的研究興趣，培育具備專業能力的新血，為臺灣寄生蟲學與生物多樣性研究持續注入動能。