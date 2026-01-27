嘉大×陽明交大 共推中草藥升級

嘉義大學跨領域團隊近年導入物聯網與感測技術，在本土藥用植物研究與應用上，屢獲取得突破性成果，陽明交通大學校長林奇宏特地率醫學院團隊南下交流，雙方將合作推動「醫農合一」策略聯盟，借重兩校專長、強強聯手，促國內中草藥產業升級，逐步改善台灣中藥材長期仰賴進口的結構性問題，進而培育跨域中醫藥人才。

嘉大近年獲教育部高教深耕計畫與衛生福利部中藥藥用植物種植計畫支持，生命科學院與農學院教師共組跨領域團隊，導入物聯網與感測技術，發展薄荷、魚腥草、茵陳蒿及仙鶴草等中藥材的智慧化栽培模式，有效穩定藥材活性成分品質，並建立台灣胡椒等珍稀藥材的種原保存體系，相關研究成果已轉化為多款漢方茶包，成功商品化。

嘉大的深耕成果也獲得學術界重視，113學年度啟動中醫學系招生的陽明交大，26日校長林奇宏、醫學院長王署君一行7人南下嘉義，除與嘉大校長林翰謙等嘉大團隊交流外，也到嘉大中草藥萃取工廠參觀，兩校進一步建立共識，將合作推動「醫農合一」策略聯盟。

林翰謙表示，面對全球天然保健產業快速成長及WTO架構下的國際競爭，台灣中草藥產業正站在轉型升級的關鍵時刻，建立策略聯盟後，嘉大負責前端優良品種選育與標準化智慧栽培，確保藥材品質與安全，陽明交大則著力於後端的藥理機轉解析、臨床試驗與智慧醫療應用，形成前後端緊密串聯的產業合作模式。

林奇宏說，新中醫的關鍵在於結合分子醫學、腦科學與人工智慧等現代科技，為傳統醫學建立科學化的臨床實證，而高品質、可追溯且標準化的中藥材來源，正是臨床研究與新藥開發不可或缺的基石。

雙方期盼透過此次合作，逐步改善台灣中藥材仰賴進口結構性問題，同時培育了解種植、藥理與臨床應用的跨域人才，攜手擦亮台灣「新中醫」品牌。