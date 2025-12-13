嘉大 EMBA 薪火相傳！李俊德接棒領航 校友捐贈220萬挹注管院發展

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】國立嘉義大學管理學院 EMBA 校友會於今（13）日舉行EMBA校友會會員大會暨理事長交接典禮，現場冠蓋雲集、座無虛席。嘉義大學副校長陳瑞祥、管理學院院長李永琮、EMBA執行長張淑雲、立委王美惠、代表市長黃敏惠到場的教育處長郭添財、市議會議長陳姿妏議長室祕書涂純綺及歷屆理事長、理監事與各屆校友齊聚一堂，共同見證校友會邁入新篇章的重要時刻。

典禮中新任理事長李俊德自卸任理事長張翠娥手中接下象徵責任與使命的印信，正式領航。校友會更展現強大凝聚力，與校友總會理事長張永霖合計捐贈新臺幣 220萬元挹注管理學院，以實際行動實踐企業家「取之社會、用之社會」的恢弘氣度，為嘉大 EMBA 校友會揭開嶄新的一頁。

嘉義大學副校長陳瑞祥於典禮中肯定校友會長期以來對學校與學院的支持，指出校友會不僅協助推動校務發展，更透過地方政府交流、藝文活動與社會關懷方案，成功將嘉大的社會網絡向外延伸，凝聚強大的向心力。他期許第八屆團隊接棒後，能持續發揮 KANO 永不放棄的精神，帶領學院與校友共創多贏局面。

管理學院院長李永琮則表示，EMBA校友會是延伸學習能量的重要樞紐，特別感謝第七屆團隊對「校友給力 AI夠力」募款計畫的全心投入，以及校友總會張永霖理事長與眾多校友的個別能量凝聚成推動社會前行的巨大力量，正是成就彼此的正向循環。EMBA執行長張淑雲強調，校友們在繁忙工作之餘堅持終身學習，是嘉大 EMBA 最引以為傲的核心價值，在AI與永續並行的時代，EMBA 將永遠是大家事業再創高峰的堅實後盾。

典禮的最高潮 ，是來自振奮人心的捐贈儀式。嘉大 EMBA 校友會捐贈新臺幣200萬元，校友總會理事長張永霖亦加碼捐贈 20 萬元，合計220萬元挹注管理學院發展 並由副校長陳瑞祥代表管院接受這份沉甸甸的心意。這不僅是資金的支持，承載著校友對母校最深厚的情感與期許，為產學合作與人才培育樹立了嶄新典範。

在交接儀式上，即將卸任的第七屆理事長張翠娥感性回顧任内里程碑，從結合「產、官、學」資源、支持在地藝文、舉辦公益活動到社團全國賽事佳績，皆是團隊熱情投入的成果。張理事長強調「想是問題、做是答案，感謝所有支持與參與的校友，讓校友會充滿活力、凝聚力日益增強。在全場掌聲中，張理事長將象徵承擔與責任的印信交接給新任理事長李俊德。

李俊德理事長表示，承擔此一重任深感榮幸 並向歷屆理事長及理監事團隊致上敬意，感謝其奠定校友會溫暖互助、持續學習的堅實基礎。他強調，飲水思源、回饋母校，是嘉大EMBA 校友共同的使命。展望未來 李俊德理事長將以「凝聚力、影響力、學習力」為核心 推動三大方向:一是強化校友網絡，透過多元高品質交流，促進跨屆、跨產業互動;二是深化產學合作 结合母校與校友資源，促進理論與實務相互加乘;三是擴大社會影響力，鼓勵校友投入公益行動，展現嘉大EMBA回饋社會的正向力量。

李俊德理事長最後誠摯邀請所有校友，不論身在何處，都能持續關心並參與校友會事務，攜手將嘉義大學 EMBA 校友會打造為温暖、最專業、也最具影響力的校友大家庭。未來，第八屆團隊將承先啟後、薪火相傳，與全體校友一同書寫嘉大 EMBA 更加輝煌的下一頁。

圖說：國立嘉義大學管理學院 EMBA 校友會於今（13）日舉行EMBA校友會會員大會暨理事長交接典禮，現場冠蓋雲集、座無虛席。校友會並捐贈共220萬給管理學院。（記者吳瑞興攝）