嘉大EMBA校友會薪火相傳 李俊德接任第8屆理事長

新任理事長李俊德(右)自卸任理事長張翠娥(左)手中接下印信，教育處長郭添財擔任監交人。（圖／記者陳致愷攝影）





國立嘉義大學管理學院EMBA校友會昨(13)日隆重舉行EMBA校友會會員大會暨理事長交接典禮，新任理事長李俊德自卸任理事長張翠娥手中接下印信，正式領航新一屆校友會團隊。李俊德感謝歷屆理事長及理監事團隊，奠定了堅實的基礎，未來也將與所有校友們及各界攜手合作，共同書寫嘉大EMBA校友會更輝煌的篇章。

交接典禮現場現場冠蓋雲集，嘉義市家長協會理事長簡彰廷(後排左六)率幹部團隊到場。（圖／記者陳致愷攝影）

嘉義市李氏宗親會到場祝賀新任理事長李俊德接任第8屆理事長。（圖／記者陳致愷攝影）

交接典禮現場現場冠蓋雲集，嘉義大學副校長陳瑞祥、管理學院院長李永瑞琮、EMBA 執行長張淑雲及歷屆理事長、理監事與各屆校友齊聚一堂,共同見證校友會邁入新篇章的重要時刻。

廣告 廣告

典禮中，新任理事長李俊德除自卸任理事長張翠娥手中接下象徵責任與使命的印信，也帶領校友會展現強大凝聚力，與校友總會理事長張永霖合計捐贈新臺幣220萬元挹注管理學院，以實際行動實踐企業家「取之社會、用之社會」的恢弘氣度。

嘉大副校長陳瑞祥肯定校友會長期對學校與學院的支持，他指出校友會不僅協助推動校務發展，更透過地方政府交流、藝文活動與社會關懷方案，成功將嘉大的社會網絡向外延伸, 凝聚強大的向心力。他期許第八屆團隊接棒後持續發揮KANO永不放棄的精神，帶領學院與校友共創多贏局面。

管理學院院長李永琮表示，EMBA校友會是延伸學習能量的重要樞紐，特別感謝第七屆團隊對「校友給力AI夠力」募款計畫的全心投入，以及校友總會張永霖理事長與眾多校友的慷慨解囊。

EMBA執行長張淑雲表示，校友們在繁忙工作之餘堅持終身學習，是嘉大EMBA 最引以為傲的核心價值，在AI與永續並行的時代，EMBA將永遠是大家事業再創高峰的堅實後盾。

新任理事長李俊德表示，承擔此一重任深感榮幸，並向歷屆理事長及理監事團隊致上敬意，感謝其奠定校友會溫暖互助、持續學習的堅實基礎。李俊德也提到，飲水思源、回饋母校，是嘉大EMBA校友共同的使命。

展望未來，李俊德強調將以「凝聚力、影響力、學習力」為核心，推動3大方向包括強化校友網絡,透過多元高品質交流，促進跨屆、跨產業互動；深化產學合作，結合母校與校友資源，促進理論與實務相互加乘；擴大社會影響力，鼓勵校友投入公益行動，展現嘉大EMBA回饋社會的正向力量。

李俊德誠摯邀請所有校友，不論身在何處，都能持續關心並參與校友會事務，攜手將嘉義大學EMBA校友會打造為最溫暖、最專業、也最具影響力的校友大家庭。未來第八屆團隊將承先啟後、薪火相傳，與全體校友一同書寫嘉大EMBA更加輝煌的下一頁。

更多新聞推薦

● 不倚賴中國、以嚇阻換和平 吳祥輝提「恐怖平衡」：台灣要有能力把北京炸成火海