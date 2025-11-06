嘉實資訊公開申購價80元 預計11月17日掛牌

▲嘉實資訊（3158）初次上櫃前競價拍賣於今（6）日順利完成開標。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 嘉實資訊（3158）初次上櫃前競價拍賣於今（6）日順利完成開標。這次競價拍賣最低得標價格為95.68元，最高得標價格為每股111.11元，得標加權平均價格為每股99.56元，公開承銷價格為80元，公開申購期間11月5日至11月7日，11月11日公開抽籤，預計於11月17日掛牌上櫃。

嘉實資訊昨（5）日收盤成交價為120.3元，與承銷價格80元相比，潛在報酬可望帶動申購潮。但興櫃價格具波動性，價差估算僅供參考。

嘉實資訊連續20年營運呈穩定正向趨勢，2024年合併營收為新台幣9.45億元，年增14.83%，稅後淨利1.92億元、年增達24%，每股獲利7.32元，創歷史新高。

嘉實資訊今年上半年合併營收為新台幣4.77億元，較去年成長13.97%，毛利率表現上，延續2024年的成長動能，受惠於市場投資熱度及新專案持續挹注，今年上半年營收4.77億元，毛利率達65%，今年上半年EPS 3.11元。

嘉實資訊表示，憑藉清晰的成長策略與穩固的商業模式，可望持續創造佳績。

