嘉屋首獎揭曉 竹圍子林宅展現新木都宜居建築典範

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【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府今（10）日舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，由嘉義市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，並獲得10萬元獎金，並正式宣布第二屆嘉屋示範案徵選啟動。黃敏惠市長表示，期盼透過優質示範案例的實踐與推廣，逐步建立符合嘉義氣候環境、生活需求及木都特色的宜居建築典範，打造兼具美學、舒適與永續的居住環境，為城市發展注入新動能。

黃敏惠市長表示，嘉義市擁有深厚的木業文化底蘊與超過百年的木都發展歷史，是臺灣最具代表性的木都城市之一，不僅造就了城市的繁榮，也形塑了嘉義獨特的歷史與城市特色。市府推動木都3.0政策，在保存歷史木屋的同時，也積極發展新世代木構建築，而「嘉屋」正是重要成果之一。面對氣候變遷、高齡化及淨零轉型等挑戰，我們希望透過符合在地環境與生活需求的住宅設計，打造兼具宜居、永續與在地特色的嘉義家屋典範。

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都發處許懷群處長表示，根據2026年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉義市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破八成的縣市，其中「都市計畫及美化」更是全台第二，僅次高雄市。「嘉屋」以「涼適、活力、新木都」為核心，透過建築設計回應氣候調適、健康生活與低碳永續等挑戰，並連續兩年榮獲台灣景觀大獎肯定，展現市府推動宜居城市與城市美學的成果。

發表會邀集許懷群處長、南華大學陳正哲教授、成大林子平教授及黃介二建築師分享觀點，共同描繪嘉義宜居城市的未來方向。陳正哲教授指出，嘉屋透過文化延續與環境改善，使宜居成為吸引人才移居的基礎。林子平教授則從氣候變遷切入，強調降溫不僅是科學問題，更是治理選擇，並以都市針灸與風廊規劃說明將氣候調適納入城市設計的重要性。黃介二建築師則從實務面分析，新式木構系統有助於因應營建成本與人力挑戰，並建議完善產業鏈與提升社會認知。

本屆首獎作品「嘉義竹圍子林宅」由和光接物環境建築設計黃介二建築師操刀設計，基地位於嘉義市竹圍仔舊聚落。作品回應業主就近照顧父母的生活願景，透過新舊住宅的空間串聯，在兼顧小家庭獨立生活品質的同時，也保留世代互助與情感交流的可能，展現兼具自主與共享的居住模式。

在設計上，本案以「涼適、活力、新木都」為核心理念，透過通風隔熱設計、共享空間與綠化環境提升居住品質，並採用鋼筋混凝土與木構混合系統，大量運用國產木材，展現低碳永續與木材固碳價值，具體呈現嘉義從歷史木都邁向新木都的發展願景。

除成果發表外，市府也將於115年6月10日至6月21日在嘉義之心城市願景館辦理第一屆「嘉屋」首獎成果展，展出建築模型、設計海報及介紹影片，邀請市民朋友感受宜居建築的設計思維與未來生活樣貌。

首屆示範案，不僅驗證嘉屋宜居建築原則具備高度可行性與推廣價值，也為嘉義市未來住宅發展建立重要示範案例。隨著第二屆嘉屋示範案公開徵選正式啟動，市府將持續邀請建築師、開發業者及相關專業團隊共同參與，透過公私協力將「涼適、活力、新木都」理念落實於更多建築實踐之中。

圖：嘉義市政府今（10）日舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，由嘉義市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，並獲得10萬元獎金，並正式宣布第二屆嘉屋示範案徵選啟動。（記者吳瑞興翻攝）