嘉市中小學暨公立幼兒園校(園)長會議 卓越共好築未來

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府今（23）日舉辦「114學年度第2學期公私立國民中小學暨公立幼兒園校（園）長會議」，以「卓越共好築未來、學習無界我＋1」為主題，聚焦國際教育、城市外交與多元展能學習的整合，串聯中央政策與地方教育治理觀點，分享多元教育推動策略與資源鏈結模式，持續精進校（園）長領導能力與校務經營的專業知能。

嘉義市長黃敏惠表示，公私立國中小校園長會議不僅是一場行政會議，更是讓所有教育夥伴集思廣益、共同討論教育政策與發展計畫的重要平台，讓教育政策方向更加明確，為嘉義市的教育注入更大的能量。市府團隊始終相信，教育需要每一個人的力量，一起+1，匯聚更大的能量，實現真正的共好。黃敏惠進一步表示，嘉義市持續以「教育新世代」為核心，結合國際教育、城市外交與多元學習場域，打造以學生為本、以城市為教室的學習環境。「學習無界我+1」象徵在既有基礎上的持續精進與加值，不只是資源的投入，更是學習動機、自主行動與多元展能的教育品質全面提升。市府期盼透過教育的力量，培養孩子具備理解他人、認識自我、勇於行動的關鍵能力，讓嘉義的孩子在城市扎根、向世界發光。

教育處長郭添財也表示，市府將持續攜手各級學校，透過政策支持、專業成長與跨域資源整合，讓教育不只是校園中的學習，而是讓孩子能在城市每一個角落實踐行動，穩健打造幸福、創新且具國際視野的教育城市。

嘉義市近年在教育施政上持續深化基礎、擴展視野，114學年度教育施政亮點「推動 AI 智慧教育與數位轉型」，成立智慧教育中心，建構數位學習與人工智慧研習體系，並逐步推動「生生有平板」政策，培養師生人工智慧素養（AQ），讓科技成為支持學習、促進自主及個別化教學的助力。「深化雙語與國際教育、拓展城市外交」，透過外師資源、國際交流與課程連結，引導學生在多元文化中學習理解與尊重，培養具備全球視野與在地認同的世界公民。

嘉義市114學年度第2學期公私立國中小暨公立幼兒園校(園)長會議，市長黃敏惠和與會校(園)長合影。(嘉義市政府提供)