嘉市停車智慧化率達73％ 路邊收費仍靠人工挨批

嘉義市路邊停車仍以人工收費。（郭定緯提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市今年歡慶建城321年，以「建城320＋1智慧嘉義」參展台北智慧城市展，市議員郭定緯28日質詢指出，嘉義市自豪智慧城市，但「路邊停車」仍以人工收費；市府交通處長許啟明說，路外停車場已全面智慧化，停車格智慧化率已達73％。

郭定緯指出，嘉義市號稱「建城320＋1智慧嘉義」展出規模為非六都最大，但至今停車收費仍以人力巡收為主要方式，效率低落、繞車找位導致壅塞、收費員風險高，也缺乏完整資訊系統。

反觀台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄等縣市已導入智慧停車，可即時查詢車位、線上繳費，累積大數據分析熱區與周轉率。

嘉義市議員郭定緯28日質詢路邊停車仍以人工收費，智慧化不足。（郭定緯提供／廖素慧嘉市傳真）

郭定緯還說，現行智慧停車場系統遭審計報告點名「資訊錯誤、缺乏檢核機制」，顯示市府的智慧科技基礎建設極待提升。

目前收費員人力與超商代收手續費，每年要支出上千萬元成本，足以支應智慧停車「示範區」建置，建議選定重點區域，同時導入地磁與智慧停車柱兩種方式，安排收費員轉做維運、管理，能兼顧就業及提升效率與工安。

嘉義市議員郭定緯質詢智慧城市交通資訊建設不夠智慧，交通處長許啟明答詢。（郭定緯提供／廖素慧嘉市傳真）

許啟明表示，目前嘉義市路邊汽車停車格有3966格（約26.48％）、路外有1萬1013格汽車（約73.52％），路外停車場全數智慧化，包括設置車牌辨識系統、電子支付、剩餘車位上傳系統、車位在席偵測燈號系統、現場設置剩餘車位燈箱等；重要路口、路段設置大型智慧燈箱，停車場入口處提供周邊剩餘車位資訊，可說73％的停車格位已智慧化。

結合超商、行動支付、金融機構、電信業者及臨櫃刷電子票證等多元管道，使用比率高達98.69％。

路邊停車格智慧化有「地磁」、「智慧停車柱」兩種，目前有「智慧停車柱」的縣市，僅有10％至30％用於路邊停車格，仍以人工收費為主，因為易受下雨、灰塵、光線等天候因素或停車角度影響辨識正確性，以及停車有安全疑慮。

