嘉市傳惠惠相挺 藍綠皆反駁

民進黨已徵召綠委王美惠參選嘉義市長，民眾黨也規畫提名立委張啓楷，反觀地方執政黨國民黨仍靜悄悄，支持者焦慮又不安，嘉義市長黃敏惠和王美惠兩人立委、市長「互換」，「惠惠相挺」流言甚囂塵上。國民黨市黨部駁斥這種說法是有心人見縫插針；王美惠陣營也說有人刻意造謠，他們從未跟國民黨接洽，更沒密會過。

王美惠接地氣形象讓她獲廣大民意支持，被認為有機會為民進黨攻下一席縣市長，嘉義市再度由藍轉綠，藍營人選未出線已陷入苦戰。因黃敏惠與王美惠互動熱絡，加上黃敏惠對明年市長選舉展現「超然態度」，坊間傳聞，兩人已達成默契，王美惠選上市長，黃敏惠補選立委，兩人各取所需、藍綠不互打，但此番說法被藍綠雙方駁斥是子虛烏有。

廣告 廣告

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯駁斥「互換」說，指是有人見縫插針，散播流言，他不予置評，也說黃敏惠執政成績受肯定，在她的政績加持下，對國民黨的市長候選人會大大加分。

王美惠立委服務處的重要軍師「江總」江熙哲痛批，是有心人造謠，刻意製造的陰謀論，他們從未跟國民黨接洽過，更沒密會過，王美惠會走自己的路，按既定步調打選戰，不會受耳語影響。

王美惠獲提名後步步為營，15日邀內政部等中央相關官員，前往嘉義市多處重要路段與校園周邊考察，針對學童通學步道、人行道及危險路口改善工程，替嘉義市爭取1.8億元經費，獲得中央單位承諾全力支持。

國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華11月29日參加嘉義市黨慶時，曾徵詢市議員鄭光宏、陳家平和醫師翁壽良選市長的想法，之後無實質進展。蔡明顯說，要等黨中央跟民眾黨接洽協商，確認藍白合方向和策略，並訂出國民黨遊戲規則，地方才會進入實質提名作業，現階段就讓想選的人各自努力。