嘉市僑平創新科普營 台積電先進封裝實驗Action

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】台積電慈善基金會自2017年成立以來，持續推動半導體科普教育，將先進製程與科技知識轉化為學生能理解的內容，培養未來科技人才。昨（11）日上午，來自台積電先進封裝技術服務（Advanced Packaging Technology and Services, APTS）單位的28位志工，特別走進嘉義市僑平國小，舉辦「成就卓越DNA——認識先進製程封裝積木營」，以活潑有趣的方式帶領學生探索半導體世界。

廣告 廣告

嘉義市黃敏惠市長表示，讓下一代從小就能接觸世界最尖端的科技，這正是教育接軌產業的最佳示範，科技人用專業回饋社會的公益精神，感謝此次民間資源的投入，讓學生看見嘉義在地產業與社區的連結，開啟對未來無限的想像力！

教育處郭添財處長進一步指出，市府未來也會持續協助學校與企業合作，共同推動科技教育扎根，以培養嘉義孩子成為未來的創新人才。

僑平國小何憲昌校長表示，感謝台積電團隊運用積木遊戲，讓學生認識目前正在故宮南院附近興建的先進封裝廠技術，將抽象的科學原理化為具體體驗，啟發學生的科技興趣與創意思考。

上午的活動內容豐富多元，從「跳跳Tempo」思考遊戲開場，接著透過「電晶體開關」認識生活與電腦中的開關原理，以及「摩爾定律」披薩起司片遊戲，理解半導體技術不斷進步的概念。最受學生歡迎的「圓上堆方積木遊戲」，讓學童在競賽中學習以最少積木完成任務，進一步體會「最低成本」與問題解決的思維。最後的「愛因斯坦時間」Q&A環節，志工們深入講解台積電APTS的先進封裝技術，並與學生熱烈互動，學生不僅更了解嘉義在地的台積電，也開啟了對未來科技職涯的探索想像。

下午，僑平國小師生及台積電APTS志工赴衛生福利部嘉義醫院，共同參與該院130週年院慶「高齡體驗×健康衛教」活動。活動邀請學童、家長與志工一同體驗高齡者身體機能退化的狀況，透過佩戴有色眼鏡、穿戴多層手套及腿部綁沙包等模擬方式，讓學生親身感受長者生活的不便，培養同理心與關懷態度。嘉義醫院也結合專業醫療資源，提供血壓及BMI量測、物理治療師的動作指導與營養師飲食建議，幫助學生更了解健康管理與營養平衡的重要性。

嘉義醫院莊仁賓院長為僑平國小傑出校友，他特別感謝台積電慈善基金會與APTS志工的投入，讓科普教育與健康關懷在嘉義交織出溫暖的力量。莊院長表示，透過上午的半導體科普營與下午的高齡體驗活動，讓學生除了拓展科技視野，也能學習關懷他人，展現教育、醫療與企業攜手深耕在地、共創善循環的精神。

圖：昨（11）日上午，來自台積電先進封裝技術服務（Advanced Packaging Technology and Services, APTS）單位的28位志工，特別走進嘉義市僑平國小，舉辦「成就卓越DNA——認識先進製程封裝積木營」，以活潑有趣的方式帶領學生探索半導體世界。（記者吳瑞興翻攝）