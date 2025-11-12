嘉市僑平創新科普營 台積電先進封裝實驗Action
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】台積電慈善基金會自2017年成立以來，持續推動半導體科普教育，將先進製程與科技知識轉化為學生能理解的內容，培養未來科技人才。昨（11）日上午，來自台積電先進封裝技術服務（Advanced Packaging Technology and Services, APTS）單位的28位志工，特別走進嘉義市僑平國小，舉辦「成就卓越DNA——認識先進製程封裝積木營」，以活潑有趣的方式帶領學生探索半導體世界。
嘉義市黃敏惠市長表示，讓下一代從小就能接觸世界最尖端的科技，這正是教育接軌產業的最佳示範，科技人用專業回饋社會的公益精神，感謝此次民間資源的投入，讓學生看見嘉義在地產業與社區的連結，開啟對未來無限的想像力！
教育處郭添財處長進一步指出，市府未來也會持續協助學校與企業合作，共同推動科技教育扎根，以培養嘉義孩子成為未來的創新人才。
僑平國小何憲昌校長表示，感謝台積電團隊運用積木遊戲，讓學生認識目前正在故宮南院附近興建的先進封裝廠技術，將抽象的科學原理化為具體體驗，啟發學生的科技興趣與創意思考。
上午的活動內容豐富多元，從「跳跳Tempo」思考遊戲開場，接著透過「電晶體開關」認識生活與電腦中的開關原理，以及「摩爾定律」披薩起司片遊戲，理解半導體技術不斷進步的概念。最受學生歡迎的「圓上堆方積木遊戲」，讓學童在競賽中學習以最少積木完成任務，進一步體會「最低成本」與問題解決的思維。最後的「愛因斯坦時間」Q&A環節，志工們深入講解台積電APTS的先進封裝技術，並與學生熱烈互動，學生不僅更了解嘉義在地的台積電，也開啟了對未來科技職涯的探索想像。
下午，僑平國小師生及台積電APTS志工赴衛生福利部嘉義醫院，共同參與該院130週年院慶「高齡體驗×健康衛教」活動。活動邀請學童、家長與志工一同體驗高齡者身體機能退化的狀況，透過佩戴有色眼鏡、穿戴多層手套及腿部綁沙包等模擬方式，讓學生親身感受長者生活的不便，培養同理心與關懷態度。嘉義醫院也結合專業醫療資源，提供血壓及BMI量測、物理治療師的動作指導與營養師飲食建議，幫助學生更了解健康管理與營養平衡的重要性。
嘉義醫院莊仁賓院長為僑平國小傑出校友，他特別感謝台積電慈善基金會與APTS志工的投入，讓科普教育與健康關懷在嘉義交織出溫暖的力量。莊院長表示，透過上午的半導體科普營與下午的高齡體驗活動，讓學生除了拓展科技視野，也能學習關懷他人，展現教育、醫療與企業攜手深耕在地、共創善循環的精神。
圖：昨（11）日上午，來自台積電先進封裝技術服務（Advanced Packaging Technology and Services, APTS）單位的28位志工，特別走進嘉義市僑平國小，舉辦「成就卓越DNA——認識先進製程封裝積木營」，以活潑有趣的方式帶領學生探索半導體世界。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
颱風鳳凰致農損逾千萬元 花蓮、宜蘭最多
（中央社記者汪淑芬台北12日電）農業部表示，統計颱風鳳凰造成的農業損失，到今天下午5時止，達新台幣1122萬元，其中花蓮縣損失占比近一半，其次是宜蘭縣損失占38%。中央社 ・ 10 小時前
六校組團赴日本廣島縣教育交流 跨國學習拓展視野
基隆市信義國中領軍南榮國中、中正國中、成功國中、二信高中與八斗高中六校共16名師生代表，前往日本廣島縣廿日市市，展開為期五天的國際教育交流活動。該行旨在促進台日學校之間的友好合作，拓展學生的國際視野，並體驗日本多元的教育文化。基隆代表團拜會廿日市教育委員會教育長生田，雙方進行親切會談，期盼未來能持續深化教育交流與師生互訪；隨後，代表團分批前往這次活動主辦的四所國中│廿日市中學校、七尾中學校、阿品台中學校與野土反中學校，與日本學生共同上課。日方特別安排多樣的課程內容，包含英語、音樂、體育、柔道與社團活動，讓台灣師生能親身體驗日本的教學氛圍與校園文化。期間，代表團也馬不停蹄走訪廿日市市其他六所國中，和更多學校進行教育交流，透過活動與課程參與，更加深入了解日本教育制度與校園特色 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
大葉與越南肯特就業高專締約合作 推動跨國教育與人才培育
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學持續拓展國際教育合作版圖，今（12）日與越南肯特就業高等專科 […]觀傳媒 ・ 9 小時前
南市學生音樂賽 永信管樂團特優
記者汪惠松∕永康報導 永康區永信國小以社團形式成立的學生管樂團，參加台南市一一四學年…中華日報 ・ 9 小時前
創新傳承工藝 台灣藺編教育模式獲日本設計獎
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育模式，盼以創新模式推動工藝傳承。中央社 ・ 8 小時前
颱風鳳凰減弱 高雄等縣市宣布11/13正常上班課
（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰持續減弱，截至今天晚間8時止，已有苗栗縣、新竹縣市、台東縣、金門縣、高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、澎湖縣宣布明天正常上班、正常上課。中央社 ・ 10 小時前
柏林愛樂團員坐身邊共演 台灣學子收穫豐碩
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）柏林愛樂訪台除音樂會演出外，今天首度帶來「並肩彩排」計畫，柏林愛樂成員坐在學子身邊指導共演，傳授指法與技巧，也叮嚀要注意傾聽，3個多小時的排練讓台灣學子收穫豐碩。中央社 ・ 13 小時前
淡江大橋八里直播13日啟用 可網路欣賞國門地標
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北觀旅局今天表示八里左岸設置24小時高解析直播13日啟用，將可從網路直接欣賞淡江大橋與情人橋，「雙橋拱日」淡江夕照美景；亦能從空中俯瞰，全方位欣賞國門地標之美。中央社 ・ 13 小時前
克服語言障礙！開南大學越籍生考取烘焙證照 展現跨國教育成果
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 開南…中華日報 ・ 14 小時前
廖元宏攜手鋼琴家陳介涵 挑戰拉赫瑪尼諾夫樂作
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）旅歐新銳指揮廖元宏攜手鋼琴家陳介涵，將與台北愛樂青年管弦樂團合作拉赫瑪尼諾夫「第四號鋼琴協奏曲」；陳介涵表示，從樂曲可以聽見爵士樂的節奏與和聲，感受文化交融。中央社 ・ 13 小時前
零雨作品集出版 李遠：讓國家對文化充滿崇敬
（中央社記者邱祖胤台北12日電）詩人零雨寫詩40年，近期集結10本詩集推出「零雨作品集」，文化部長李遠出席發表會表示，期盼透過各種政策持續支持出版產業發展，「讓這個國家、城市充滿了大家對書的崇敬」。中央社 ・ 11 小時前
台大機械系展覽 原型賽車與機械手臂展演有亮點
（中央社記者許秩維台北12日電）台大機械系與工學博物館將於14日起舉辦系列活動，透過展覽呈現歷史，展出包括賽車團隊原型車，及機械手臂技術展示包括雞蛋糕製作、打地鼠遊戲等，讓知識走出教室、進入人群。中央社 ・ 13 小時前
韓版學測「修能」將登場 警開道載送.航班調整 保考生順利
南韓學測「修能」即將在13日登場，除了考生在做最後衝刺，全國也進入備戰狀態。為了確保考試能順利進行，公家機關將調整上班時間，錯開考生通勤時段，警方也會開道協助趕考學生；甚至在英文聽力時段，機場也將配合暫停飛機起降，降低噪音干擾。不過，就在全南韓為學子加油之際，頂尖學府包括延世大學，卻爆出利用AI，集體作弊的事件。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
社會情緒學習融入高中課程 剖析孔乙己、范進
（中央社記者陳至中台北12日電）近年高中紛紛將「社會情緒學習」（SEL）融入課程中，國文教師從「孔乙己」、「范進中舉」等課文延伸，帶領學生剖析角色情緒，進而學習自我覺察和換位思考。中央社 ・ 13 小時前
鴻海深化AI布局 伺服器市占率將破4成
鴻海董事長劉揚偉指出，鴻海持續擴大AI版圖，積極開發相關應用，並樂觀看待市場，估2026年AI伺服器市占率將逾4成。鴻海也致力從AI解決方案整合者，進一步成為主權AI的關鍵提供者。 鴻海12日召開線上法說會，劉揚偉指出，提供客戶一站式的解決方案是鴻海的目標，除了AI伺服器之外，鴻海往上游開發關鍵零組件，往下游則與夥伴合作，將價值鏈延伸到資料中心的建置，成為最完備的AI伺服器硬體供應商。 鴻海與NVIDIA深化合作，在台打造超級算力中心，象徵鴻海集團AI布局的重要新頁。劉揚偉說：『(原音)我們和NVIDIA在台灣共同打造運算中心，象徵著集團AI布局邁向關鍵的里程碑；同時也是NVIDIA在台灣第一家雲端合作夥伴，也就是NCP。未來將提供算力給產官學界，顯示我們不只是AI解決方案的整合者，更是主權AI的提供者。』 劉揚偉說，鴻海目前與北美主要CSP(雲端服務供應商)客戶維持深度合作，加上主權AI的需求，主要客戶預期在未來2到3年AI產業規模有望達1兆美元。鴻海樂觀看好市場潛力，也預計2026年AI伺服器市占率將超過4成。 針對AI機櫃出貨市況，劉揚偉說，市場估今年AI機櫃出貨量為3萬至5萬，中央廣播電台 ・ 12 小時前
「社會情緒學習」融入高中課程 培養學生自我覺察
教育部國教署推動「高中優質化輔助方案」，鼓勵學校將「社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）」融入課程，培養學生自我覺察、情緒管理、同理心及人際互動的素養。國立屏東國立教育廣播電台 ・ 14 小時前
鴻海Q3三率三升 AI伺服器營收提前破兆！劉揚偉：2026展望「非常看好」
電子代工龍頭鴻海（2317）今（12）日下午舉行第三季線上法說會，並公布亮眼財務成績：第三季稅後純益達新台幣576.73億元，創下同期新高；單季每股稅後純益（EPS）4.15元、較去年同期成長17%；累計前三季EPS已達10.38元、賺逾一股本，年增幅度達35%。鴻海董事長劉揚偉親自主持法說會，強調營運結構持續優化，受惠於整體垂直整合持續深化，第三季毛利率、......風傳媒 ・ 9 小時前
致理科技大學颱風線上教學、學費寬鬆機制 師生讚「有溫度的校園」
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 鳳凰颱風來襲，桃園市政府於週二宣布停班停課。位於新北板橋的致理科技大學，考量許多師生居住於桃園以南地區，為確保通勤安全，校方於週一晚間即預先宣布：「居住於桃園以南地區的師生，隔日免北上上課，可改採線上教學。」這項主動而貼心的防災措施，讓不少師生免於風雨奔波，許多受惠學生更在社群平台Threads留言感謝，直呼...匯流新聞網 ・ 13 小時前
台股收漲162點仍未收復2萬8關卡 台積電漲10元報1475
【記者呂承哲／台北報導】隨著美國政府有望重新開門，道瓊工業平均指數週二（11日）上漲逾500點、收在歷史新高，但是受到輝達股價重挫近3%拖累，主要是軟銀最新揭露持股，將輝達全數賣出，引發科技股震盪，這也導致費城半導體指數跟著下挫近2.5%，標普500指數則是微幅收紅，台積電ADR下跌1.39％。台股週三（12日）開盤則漲近160點、站上27900點關卡，台積電漲10元、報1475元。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
注入產業新動能！Hino商用車攜手校園頒發在學生獎學金
Toyota、Hino商用車台灣總代理和泰汽車為培育商用車生力軍，今年首度推出「畢業即就業，直達穩定職場」獎學金計畫。獎學金申請不限科系，高中職學生每人一年可獲得新台幣3萬元獎學金，大專院校學生則可獲得新台幣5萬元獎學金。除了獎學金補助以外，取得資格的學生於畢業後，更可直接至Hino商用車服務廠任職，今年活動圓滿落幕，期待明年會迎來更多優秀學子加入計畫。Zeek玩家誌 ・ 11 小時前