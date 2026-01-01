嘉市元旦升旗健行共迎115年 攜手市民共同成就美好

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】新年伊始，嘉義市政府前廣場今日一早洋溢熱情，嘉義市政府於元旦上午7時在市府前廣場舉行115年元旦升旗典禮暨健行活動，嘉義市長黃敏惠率領市府團隊與議長陳姿妏、立委王美惠、張啓楷、林倩綺等各界貴賓及熱情民眾共襄盛舉，現場旗海飄揚，許多民眾手持國旗、身著國旗裝參與，還有民眾帶著穿著國旗裝的毛小孩齊健行，展現滿滿活力，表達市民對國家的熱愛及對嘉義市的深厚情感，共同迎接2026年的到來！

黃敏惠市長表示，回顧過去一年，嘉義市雖然面臨嚴峻考驗，但仍以KANO永不放棄的精神，持續朝「經濟共融、社會共創、環境共生」三面向邁進，逐步穩健地實現「全齡共享、世代宜居」永續城市的願景，無論在全國或國際舞台上，皆展現出嘉義市獨特的城市魅力與治理的亮眼成果。黃敏惠市長說到，日前甫圓滿落幕的「320+1嘉義市城市博覽會」，讓來自全國乃至世界各地的朋友看見嘉義市深厚的人文底蘊、歷史脈絡與在地特色，並重新凝聚屬於嘉義的城市精神，市府未來將持續以永續治理為核心，從經濟發展、社會照顧、文化保存到環境永續，逐步累積每一個真實而細微的「+1」，厚植城市能量，開創更多可能。

黃敏惠市長也提到，市府將於農曆過年前發放「振興經濟加碼普發新臺幣6,000元現金」，活絡在地經濟，感謝議會的支持，市府將持續把有限資源妥善運用於民生需求與城市發展，讓市民的期待化為實際的幸福感受。祝福大家2026「馬年行大運、馬到成功、幸福加碼、馬上成功，馬上發財、幸福加碼，加碼6000」，也期盼有你有我，凝聚美好的總合，成就更幸福的嘉義市未來。

立委張啓楷說，今天是中華民國115年元旦，阿楷很高興能跟在場的各位，不約而同，紛紛起個早，齊聚在嘉義市政府前廣場，一起高唱國歌，共同參加升旗典禮暨健行活動。這不僅是一個新的開始，更是展現我們對國家、對民主、對生活的熱愛與信心。

今日升旗典禮由幸福幼兒園及吳鳳幼兒園稚齡童軍揮舞小國旗進場揭開序幕，本市幼獅複式童軍團、常民複式童軍團擔任護旗、升旗手，並由嘉義民歌合唱團與嘉義室內合唱團一同領唱國歌。

嘉義市政府民政處表示，為鼓勵民眾養成運動習慣結合健行活動，用健康活力迎接新年到來，本次市府特別準備限量版結合嘉義市城市意象及國旗元素的紀念毛巾，深受民眾喜愛，也藉此凝聚了對於城市、國家的認同。

圖：嘉義市政府前廣場今日一早洋溢熱情，嘉義市政府於元旦上午7時在市府前廣場舉行115年元旦升旗典禮暨健行活動，嘉義市長黃敏惠率領市府團隊與議長陳姿妏及3位立委等各界貴賓及熱情民眾共襄盛舉，現場旗海飄揚相當壯觀。（記者吳瑞興翻攝）