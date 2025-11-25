龔明鑫：國防產業已成為臺灣產業升級重要引擎

記者吳典叡／臺北報導

經濟部長龔明鑫今（26）日指出，國防產業已成為臺灣產業升級的重要引擎，不僅攸關國家安全，更帶動關鍵技術、供應鏈與國際合作商機；國防、航太、無人載具、船艦及衛星五大領域已初步形成新一代產業布局，政府正以自主技術為核心，推動跨部會合作、強化供應鏈能量，並積極對接國際市場。

總統賴清德今日主持「守護民主臺灣國安行動方案」記者會，龔明鑫也列席報告國防產業相關資訊。龔明鑫表示，國防工業是五大現代化產業之一，涵蓋陸、海、空軍事裝備，並延伸至太空及資安領域。經濟部以無人機與無人船、航太、船艦、衛星及經濟合作等五大產業為主軸，協助國內供應鏈加速成長。部分產業具商用潛力，可整機出口至國際市場；另部分因國防需求由政府主導，兩者策略雖不同，但目標一致，都在於強化自主能量、補齊供應鏈缺口。

在航太及國防裝備方面，龔明鑫說，高教機及海軍艦艇等國機國造、國艦國造計畫均按進度交付。維修能量同步提升，目前F-16維修項目已有372項完成能量建置，有效縮短維修時間。漢翔公司憑藉維修與零組件能力，也成功拓展至Boeing、GE等商用市場，帶動供應鏈外溢效應。據統計，國防航太2024年產值達1466億元，國防船艦2024年產值達697億元。

無人機產業方面，龔明鑫指出，全球非「中」供應鏈需求上升，為臺灣創造難得機會。臺灣具備製造與系統整合優勢，近年透過軍用無人機原型研製及組成260家海外商機聯盟，逐步建立產業能量。行政院已核定無人載具總籌計畫，合計跨部會及國防部需求共計10萬臺，有助形成量產基礎並開拓國際市場。我國業者已與美國Skydio、Hero等合作，並取得美國等市場訂單。而機器狗與無人船產業也同步推進，台船等企業已投入技術開發；機器狗因巡檢及長時作業需求，未來成長潛力看好。

在衛星領域方面，龔明鑫進一步指出，臺灣最具優勢在地面接收設備，占國內衛星產業9成產值，年營收約2000億元。車用及海事等接收技術均已建置完備，並與國際業者形成供應鏈合作。下一階段將強化與國際衛星接軌、提升認證環境，並推動低軌衛星串接能力，作為國防及通訊韌性的重要基礎。

