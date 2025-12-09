嘉市全市英語日以節奏串起世界連結

(記者廖建智嘉義報導)

2025年嘉義市全市英語日(8)日下午在志航國小風雨球場盛大登場，嘉義市長黃敏惠也出席活動與師生熱情互動。今年以「Play with Music—音樂無國界，節奏連結世界」為主題，結合12月12日「320+1 城市博覽會」慶祝嘉義建城 321年與12月 20日國際管樂節兩大城市盛典，展現嘉義市以城市文化、教育行動與國際視野交織而成的教育能量。



黃敏惠市長表示，「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」是嘉義市的教育發展綱領，嘉義市自2021年以首屆全市英語日開啟雙語教育元年，四年來在產官學共同努力下累積了扎實成果。從實現「校校有外師」到現今外師人數創新高、從姊妹校網絡自美西延伸至美東，再到以孩子生活經驗為核心所編訂的市訂雙語教材，加上學校及家長的積極投入，嘉義市逐步形塑出獨具特色的語言學習生態系。



黃敏惠市長進一步表示，今年的全市英語日不僅結合英語學習、音樂與文化交流，還規劃了多項趣味闖關遊戲，讓學生在輕鬆自在的氛圍中學習英語，並從活動中認識世界各國與城市的風景與文化。全市英語日不但鼓勵學生無壓力地投入學習，也凝聚了家長與學校的力量，共同支持孩子的成長，培養更廣闊的國際視野與包容力。



教育處郭添財處長表示，全市英語日的價值不只在於語言學習，更在於透過城市文化、節奏與跨域課程，培養孩子「語言力 × 文化力 × 國際力」，成為能影響未來的世界公民。今日不只是英語日，而是整座城市的學習現場。嘉義市的國際教育，已經從課室走向城市、從城市連結世界。嘉義市會持續以教育立城、以文化連結世界，攜手孩子邁向更廣闊的全球舞臺，讓節奏從嘉義出發，向世界前行。



教育處補充，今年全市英語日特別打造17個世界城市主題闖關站，由全市外師團隊共同規劃，從美西、美東延伸至歐洲、亞洲與各地文化，以「音樂 × 英語 × 世界文化」為設計核心，讓孩子在遊戲、旋律與節奏中自然運用語言。開幕節目《Rhythm City：The Rainbow Crow’s Journey》由嘉頌樂團與志航國小打擊分部學生共同演出，透過「逐一加入的演出家」設計，讓全場從臺上、臺下到四周觀眾都成為演出者，象徵城市裡每一位孩子、市民都是一個音符，共同譜出嘉義專屬的城市節奏。