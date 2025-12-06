嘉市全運會奪4金 林瑞彥副市長勉勵選手再創高峰

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為表揚114年全國運動會嘉義市代表隊選手及教練的優秀表現，並慰勞其辛苦的付出，嘉義市政府於昨(6)日假新北平餐廳舉行慶功宴，由嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長到場頒發獎勵金表揚績優教練與選手，期許選手們未來再接再厲，超越自我，再創佳績！

林瑞彥副市長表示，本次能在全國運動會上贏得多項獎牌，除了努力付出的選手以外，也要特別感謝教練、領隊以及所有默默推動運動的工作人員，未來市府也會繼續推廣相關賽事活動。

教育處郭添財處長表示，今年嘉義市代表隊共有三位連霸選手，包括女子射擊項目劉宛渝選手、男子角力項目陳彥凱選手及林宇鴻選手，分別在射擊不定向飛靶個人賽、男子組角力希羅式第二級及男子組角力希羅式第一級項目中都再次奪金，衛冕成功！此外，今年度首次納入的霹靂舞項目也迎來喜訊！黃政嘉選手首次登上全國運的舞台，就在霹靂舞男子組大地板PowerMove連接賽中奪下金牌！

教育處進一步指出，角力項目除了奪金的陳彥凱選手及林宇鴻選手外，計有陳威霖選手在角力男子組希羅式第六級奪銀、蔡承樺選手與黃守家選手分別在角力男子組自由式第六級及角力男子組希羅式第四級中雙雙奪銅！此外還有吳金福、王則元、呂博瀚、楊子瑩、黃晉楷及陳威宏等角力選手也分別在個別項目中獲得佳績。此次角力項目共計獲得2金1銀2銅，選手們以技術與實力在場中揚眉吐氣，極為不易！

本屆全國運動會由雲林縣政府主辦，於10月18至23日(週六至週四)計6日假各競賽場地舉辦。嘉義市代表隊共計參加田徑、游泳、桌球、籃球、跆拳道、角力、柔道、射擊、射箭、高爾夫、自由車及霹靂舞等項目，並在射擊、角力、霹靂舞、田徑、桌球、籃球及高爾夫等賽項獲得4金、3銀、2銅、2個第四名、7個第五名、1個第6名及3個第7名的佳績，本府本次頒發獎勵金高達新臺幣336萬5,000元。

市府相當重視體育活動，除了精進學校體育及全民運動的質與量外，也積極優化運動場館，這些努力也讓嘉義市在遠見2025運動城市排行榜全民運動類別名列非六都第一名，並獲評為總榜進步王及運動友善之都，歡迎所有熱愛運動的人來嘉運動，一起經由運動認識嘉義市的美好。

圖說：為表揚114年全國運動會嘉義市代表隊選手及教練的優秀表現，並慰勞其辛苦的付出，嘉義市政府於昨(6)日假新北平餐廳舉行慶功宴，由嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長到場頒發獎勵金表揚績優教練與選手。（記者吳瑞興翻攝）