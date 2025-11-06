嘉市全面清消溫體豬肉攤位

嘉義市政府因應農業部宣布恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，立即啟動防疫機制，展現迅速應變的行動力。市長黃敏惠指示市府團隊務必在溫體豬肉重新上市前，完成全面清消作業，守護市民食安。

黃市長表示：「從心出發︱︱︱市府用心、業者安心、市民放心。要讓市民在最安全的環境中採購，也讓業者有信心恢復營運。」黃市長強調，市府將持續與市場攤販密切合作，落實防疫措施，確保嘉義市的食安防線穩固。嘉義市政府呼籲市民持續關注官方資訊，共同維護嘉義市的食安與公共衛生。

建設處呂獎慧處長表示，本次清消作業由嘉義市政府建設處執行，涵蓋全市八十五個溫體豬肉攤販，包括東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場，以及共和路、南田路、永和街等設攤路段。清消委託專業廠商全面進行環境消毒，確保攤位衛生安全，為溫體豬肉重新上市做好萬全準備。建設處指出，清消作業不僅是防疫必要措施，更是市府對市民健康的承諾。未來也將定期巡查市場環境，協助業者維持衛生標準，讓市民安心選購豬肉產品。