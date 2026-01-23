嘉市公告春節費率加價期間 搭計程車加收50元

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節腳步將近，因應9天連續假期交通需求，嘉義市政府公告2月13日至22日為春節計程車費率加價期間，全天每趟次按夜錶加收50元，維持春節期間計程車服務量能。

市府交通處表示，農曆春節前、後是民眾返鄉團聚、拜年訪友及外出旅遊高峰，計程車乘車需求將明顯增加，實施春節費率機制，除可反映假期間人力與營運成本，也有助提升計程車駕駛出車意願，確保市民及旅客在尖峰時段仍能順利搭乘，避免久候無車情形。

交通處表示，春節加價期間，計程車駕駛人應依規定使用計費表計費，並在車內明顯位置揭示相關收費資訊，供乘客搭乘前查閱；民眾如遇有未依規定收費情形，可記下車號、搭乘時間及地點，向監理單位反映，以利查處，確保春節期間計程車服務品質。

