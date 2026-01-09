嘉市公告消費金發放處

嘉義市政府為今年一月二十四日、二十五日辦理嘉義市振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫發放作業，嘉義市政府將於東、西區分別設置六十五處及七十一處，共計一百三十六處發放所。

一百三十六處發放所名稱、發放所地址及劃定前往領取之里鄰名稱，詳如「嘉義市政府振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫發放所設置地點一覽表」。

嘉義市政府預計於今年一月十六日由里、鄰長或里幹事發送通知單暨委託書到家戶。為妥善分流、讓普發現金領取更加順暢，請市民朋友務必依照通知單上的領取時間、地點，攜帶相關證明文件，前往領取。