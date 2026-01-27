嘉市公布春節垃圾清運時程 初一至初四停收垃圾

農曆春節將至，家家戶戶展開年前大掃除，象徵除舊布新、迎接新年。嘉義市政府環境保護局提醒，春節前夕為大型家具與廢棄物清運高峰期，為確保清運服務順暢，市民如有大型家具需清運，務必於2月13日前致電環保局專線（05-2251775分機510），或透過「嘉義市環保即時通」APP完成登記，以利於農曆年前完成清運作業。

↑圖說：嘉義市環保局公布春節垃圾清運日程，市民可多加利用「愛嘉義」APP或「嘉義市環保即時通」APP，可即時查詢垃圾車動態。（圖片來源：嘉義市環保局提供）

環保局同步公布春節期間垃圾清運安排，2月17日農曆初一至2月20日初四，沿街垃圾清運全面暫停，僅提供7處定時定點垃圾收運服務；2月15日小年夜將加班清運；2月16日除夕當天上午及下午各清運一次，夜間定點則不收運；2月21日農曆初五同樣於上午及下午各清運一次；自2月23日農曆初七起，全面恢復正常清運。

↑圖說：嘉義市環保局呼籲市民請務必將垃圾分類、廚餘瀝乾與妥善打包，再交由垃圾車及資源回收車收運。（圖片來源：嘉義市環保局提供）

環保局指出，春節前後垃圾量明顯增加，垃圾車實際到達時間將視當日收運狀況調整，呼籲市民多加利用「愛嘉義」APP或「嘉義市環保即時通」APP，即時掌握垃圾車動態，並確實落實垃圾分類、廚餘瀝乾及妥善打包後再交付清運，以提升收運效率並維護環境整潔。

今年春節連假長達9天，環保局也呼籲市民朋友攜手維護居家內外環境，從年前整理到年節期間的垃圾妥善處理，共同打造乾淨有序的城市風貌，讓「嘉」園在嶄新的一年裡，以清爽面貌迎接好運到來。

