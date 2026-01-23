嘉市公私立中小學公立幼兒園會議 匯聚教育力量

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府（23）日於樂億皇家渡假酒店舉辦「114學年度第2學期公私立國民中小學暨公立幼兒園校（園）長會議」，以「卓越共好築未來、學習無界我＋1」為主題，聚焦國際教育、城市外交與多元展能學習的整合，串聯中央政策與地方教育治理觀點，分享多元教育推動策略與資源鏈結模式，持續精進校（園）長領導能力與校務經營的專業知能。



黃敏惠市長表示，公私立國民中小學暨公立幼兒園校（園）長會議不僅是一場行政會議，更是讓所有教育夥伴集思廣益、共同討論教育政策與發展計畫的重要平台，讓教育政策方向更加明確，為嘉義市的教育注入更大的能量。市府團隊始終相信，教育需要每一個人的力量，一起+1，匯聚更大的能量，實現真正的共好。



黃敏惠市長進一步表示，嘉義市持續以「教育新世代」為核心，結合國際教育、城市外交與多元學習場域，打造以學生為本、以城市為教室的學習環境。「學習無界我+1」象徵在既有基礎上的持續精進與加值，不只是資源的投入，更是學習動機、自主行動與多元展能的教育品質全面提升。市府期盼透過教育的力量，培養孩子具備理解他人、認識自我、勇於行動的關鍵能力，讓嘉義的孩子在城市扎根、向世界發光。



教育處郭添財處長也表示，市府將持續攜手各級學校，透過政策支持、專業成長與跨域資源整合，讓教育不只是校園中的學習，而是讓孩子能在城市每一個角落實踐行動，穩健打造幸福、創新且具國際視野的教育城市。



嘉義市近年在教育施政上持續深化基礎、擴展視野，114學年度教育施政亮點，「推動 AI 智慧教育與數位轉型」，成立智慧教育中心，建構數位學習與人工智慧研習體系，並逐步推動「生生有平板」政策，培養師生人工智慧素養（AQ），讓科技成為支持學習、促進自主及個別化教學的助力。「深化雙語與國際教育、拓展城市外交」：透過外師資源、國際交流與課程連結，引導學生在多元文化中學習理解與尊重，培養具備全球視野與在地認同的世界公民。



「強化體育發展與學生身心健康」：持續投入體育與衛生教育經費，推動運動社團、培育基層選手與打造全民運動，並落實水域安全、健康促進與融合體育，讓運動成為支持有效學習與幸福生活的重要基石。「深耕閱讀、藝術與美感教育」：擴充校園閱讀資源、提升學生閱讀理解與表達能力，並依「美感即生活」理念，發展校本美感課程與藝文展演，讓孩子在生活中培養審美力與創造力。



「落實永續發展與環境教育」：對接新世代環境教育（NEED）政策，將氣候變遷、SDGs與低碳校園行動融入課程與校園治理，培養學生的永續素養與公民責任。「建構友善包容的多元支持系統」：推動普特融合教育、家庭教育、新住民學習、幼兒教育與終身學習，串聯學校、家庭與社區資源，讓每一位孩子都能在支持中安心學習、穩定成長。