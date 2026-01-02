嘉市公辦都更二期 公告招商

嘉義市政府為加速嘉義市東區整體發展，活化市中心公有土地資源，辦理「嘉義市民族國小西側南門段二小段八八等八筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，已於一一四年十二月三十日正式公告招商，公告期間至一一五年四月二十八日止，誠摯邀請優質投資團隊踴躍參與，共同打造嘉義市中心新一代城市核心。

市長黃敏惠表示，「民族國小西側公辦都更二期」位處市中心，緊鄰民族路、垂楊路等主要幹道，周邊串聯文化路商圈、東市場、影城及優質文教生活圈，區位條件成熟、生活機能完整，是市中心少有兼具規模、土地坵塊完整且權屬單純的開發基地。市府多年來整合公有土地資源、整體規劃，期待透過公辦都市更新機制，引入優質投資開發者，在兼顧公共利益的前提下，活化城市核心土地，為嘉義市「東區大進步」注入新的成長動能。

市府都市發展處許懷群處長指出，本案基地屬商業區（商二），面積約九千八百三十七平方公尺，為一期基地面積的二倍，且土地權屬全數為公有，分屬嘉義市政府、教育部及財政部國有財產署所有，無私有產權整合問題，現況地上物均已清空，具備可即時啟動開發之優勢。透過公辦都市更新機制，可導入住宅、商業及公共服務空間，更規劃多項公益回饋設施，包括社會住宅、社會福利設施及公共停車空間。預計更新後，透過都市更新容積獎勵，可開發樓地板面積將超過八萬平方公尺，整體投資金額預估超過五十億元，為嘉義市近年來市中心規模最大、條件最優異的公辦都更招商案件之一。