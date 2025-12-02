嘉市副議長質疑補公務員退休年資 教育處長強調腳踏實地

嘉市教育處長郭添財(左)今天遭到副議長張榮藏(右)總質詢時砲轟，質疑抱著「當官」與「養老」心態來嘉市。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕63歲嘉義市教育處長郭添財到任2年多，今天在議會總質詢時遭到副議長張榮藏拍桌問責，質疑他抱著「當官」與「養老」心態到嘉市是為了補公務員退休年資、圖領高額退休金，任內教育評比下滑，行政推動遲滯，補助嘉市體育會預算，低於鄰近嘉縣與雲林縣。郭添財否認指控，強調「腳踏實地，留下口碑」，尊重議員，虛心受教。

郭添財強調，他到任後，嘉市教育評比在媒體調查都上升，公務員依法行政，他贊同體育會預算增加，但需經市府內部審議程序；對於遭質疑補公務員年資、圖領高額退休金，他說，人事作業，不管事務官或政務官，都要依法行政。

張榮藏質詢說，嘉市體育會所屬各單項委員會承辦全國與地方賽事逾百件，工作量繁重，但市府補助僅300萬元，遠低於鄰近嘉縣與雲林縣的千萬元。

張榮藏說，黃敏惠市長在10月3日、4日會議，就已與相關單位討論作出增加體育會預算補助決定，郭添財當時也在場，但10月23日郭依然在議會裝作「尚未獲市長核定」，一再欺騙議員，拖延行政效率，態度傲慢囂張，此舉讓外界誤以為市府長期不作為，破壞黃市長形象。

張榮藏質詢時一度氣得拍桌，怒批郭添財抱著「當官」與「養老」心態，到嘉市是為補公務員退休年資圖領高額退休金，若明年底順利卸任，768萬元退休金由市府負擔，郭任內媒體對嘉市教育評比下滑，郭若不調整心態，嘉市教育會被拖累。

