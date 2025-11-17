嘉市加碼普發現金議員追進度 黃敏惠：須有法令依據

（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）中央普發現金新台幣1萬元上路，嘉義市議會定期會5日決議通過建議市府研議「加碼」普發現金3000元；多名市議員今天關心進度，嘉義市長黃敏惠說，倘若法令許可，加碼普發6000元沒問題。

中央普發現金新台幣1萬元上路，今天起開放ATM領現；嘉義市議會定期會5日決議通過建議嘉義市政府研議「加碼」普發現金3000元，國民黨嘉義市議員張秀華、陳家平與民進黨議員黃露慧今天在議會總質詢時追問進度。

黃敏惠說，「我當然也想發；如果法令許可，不只3000元，每位市民普發6000元都沒有問題」，只是須符合法令及程序。

嘉義市主計處長阮鼎元說明，中央政府在普發現金方面，可排除公債法及預算限制；但地方政府則受到預算法第23條規範，此法條明訂，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用，但經常收支如有賸餘，得移充資本支出的財源。

嘉義市府強調，市府將積極與中央溝通，爭取將關稅變動、颱風丹娜絲及連續風災、豪雨等造成的影響，認列為「異常情形」，作為加碼普發現金依據。（編輯：陳仁華）1141117