嘉市加碼普發現金6000元

因應今年國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創所帶來的衝擊，嘉義市政府推動「振興經濟加碼計畫」，運用歲計賸餘，加碼普發每位市民現金六千元，穩定民生、支撐在地經濟。嘉義市長黃敏惠三十日於市務會議中，就普發現金政策的發放對象、領取方式及相關注意事項進一步說明。

黃市長表示，嘉義市今年接連面對天災與國際經貿情勢變化，對市民生活與產業經營帶來實質壓力。面對這樣的挑戰，市府在第一時間安定民心、顧好產業與民生，並於十二月八日提出「振興經濟加碼計畫」，內容除加碼普發現金外，也同步推動商圈與夜市活絡、觀光產業補助及永續生活相關措施，希望讓消費動能回到市場，支撐在地經濟。黃市長說明，現金主要發放日期為一一五年一月二十四日及二十五日，連續兩天上午八時三十分至下午四時，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單將自明年一月十六日起，送達市民戶籍地址。

黃市長提醒，領取消費金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。未成年人則由法定代理人代領，並檢附通知單、法定代理人國民身分證、印章，以及未成年人之國民身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。如市民因故無法於上述時段領取現金，可於一一五年三月二日至十五日申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。