嘉市加碼普發6千元振興經濟 市警局長x「大白熊」跨次元宣導防詐
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為強化民眾消費韌性，共同帶動城市經濟穩健發展，嘉義市政府宣布加碼普發每位市民現金新臺幣6,000元。在發布這項振興喜訊的同時，為了防止不法份子利用發放現金的機會進行詐騙，嘉義市警察局局長陳明志特別率領警察局同仁，與超人氣吉祥物「警察大白熊」聯手，拍攝「超越次元」的多語言防詐宣導影片，提醒市民朋友在開心領錢的同時，務必提高警覺。
此次防詐宣導結合了真人局長與虛擬吉祥物的互動，旨在吸引更廣泛年齡層與族群的關注，影片特別針對設籍嘉義市的新住民及外國朋友提供多語言資訊，確保防詐資訊無死角。警方強調，詐騙集團常利用政府發放補助或紅包的時機，發送釣魚簡訊或是假檢警詐騙，民眾務必認明官方管道。
警察局局長陳明志表示，各種詐騙手法日新月異，請民眾務必記住及關心提醒身邊親朋好友，防詐5不「不接」、「不聽」、「不點」、「不傳」、「不信」及防詐騙3步驟「冷靜」、「查證」、「報警」，並立即撥打165或110專線查證，杜絕詐騙集團有機可趁。
圖：嘉義市政府宣布加碼普發每位市民現金新臺幣6,000元。在發布這項振興喜訊的同時，為了防止不法份子利用發放現金的機會進行詐騙，嘉義市警察局局長陳明志特別率領警察局同仁，與超人氣吉祥物「警察大白熊」聯手，拍攝「超越次元」的多語言防詐宣導影片，籲請民眾防範被詐。（照片嘉義市警局提供）
